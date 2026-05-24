Foodpanda母企證實收到Uber的收購要約

Foodpanda母公司、德國跨國餐飲外送集團「Delivery Hero」週六（23日）證實，已收到Uber提出的收購要約。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國叫車與外送平台Uber近日爆出，為加強在美國以外市場與DoorDash的競爭，正評估收購Foodpanda母公司、德國跨國餐飲外送集團Delivery Hero。Delivery Hero週六（23日）證實，已收到來自Uber的收購要約。

《路透》報導指出，Delivery Hero表示，已收到Uber以每股33歐元的收購報價。根據LSEG數據，該報價較Delivery Hero上週五（22日）收盤價33.59歐元低約1.76%。

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市場分析指出，缺乏溢價可能為其他競爭對手提供出手機會。知情人士透露，DoorDash已對Delivery Hero旗下中東業務Talabat表達興趣，但目前尚未提出正式報價。

對於Uber的收購提案，Delivery Hero回應，公司目前仍專注於內部策略審查，未進一步說明相關細節。

Delivery Hero近日披露，Uber已將持股比例由約7%提高至約19.5%，躍升為公司最大股東。根據路透計算，該筆持股價值約17億歐元（約新台幣620.52億元）。

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