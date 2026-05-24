傳南韓擬開放外國人直接交易本地ETF

今年以來，南韓綜合股價指數KOSPI在全球股市中表現亮眼。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓政府傳出正研擬開放外國投資人可直接投資國內ETF，盼藉此吸引更多海外資金流入南韓金融市場。

《韓聯社》報導，今年以來，南韓綜合股價指數KOSPI在全球股市中表現亮眼，從年初的4309.63點一路攀升至上週五（22日）收盤的7847.71點，漲幅高達82%，這主要得益於南韓科技巨頭三星（Samsung Electronics）與SK 海力士（SK hynix）在全球AI熱潮中的強勁上漲。

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有消息人士透露，南韓金融委員會（FSC）目前正著手修訂投資業務相關法規，擬開放外國投資人直接投資本地ETF，並計劃於下個月發布修法預告。

一名南韓金融監管官員表示，「若進一步開放外資參與南韓金融市場，將有助提升市場對南韓資產的需求，並帶動更多美元資金流入國內」。

上週，南韓金融委員會主席李億遠（Lee Eog-weon）表示，主管機關很快將修訂規定，允許海外散戶投資人透過綜合帳戶（omnibus accounts）買賣ETF。此類帳戶可讓外國投資人在不需另外於南韓券商開戶的情況下交易韓股。

分析師指出，若金融委員會與財政部能就預扣稅（withholding tax）問題達成共識，待券商完成交易系統升級後，相關措施最快可能於下半年上路。

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