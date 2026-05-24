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利率影響金價短線震盪 法人估下半年有望重啟漲勢

2026/05/24 14:37

法人預估黃金下半年有望重啟漲勢。（路透）法人預估黃金下半年有望重啟漲勢。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕通膨海嘯發威，不僅年底前降息無望，甚至可能扭轉為升息，全球長天期債券殖利率全線飆漲，由於黃金不孳息，利率上揚使持有黃金的機會成本增加，造成國際金價再度回到每盎司4500美元附近盤整；不過，法人認為，金價並未跌破前低，下半年有機會恢復上漲動能。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊指出，市場從對降息的期待轉為不再抱持希望，降息預期的修正是造成先前金價下跌的頭號兇手，不過，針對預期修正的調整通常是短時間的行為，近來黃金行情受到利率波動的影響已逐漸淡化，例如主要國家長債利率創多年新高，但黃金價格卻未破前低。

事實上，摩根大通最新報告預期年底金價目標上看每盎司6000美元，強調黃金只是暫時停頓，而非出現180度大轉彎，貨幣貶值、財政風險、地緣政治分裂等結構性利多因素依然存在，摩根大通預期下半年黃金將可恢復上漲動能。

除最樂觀的摩根大通以外，高盛、美銀、瑞銀及德意志銀行等投行皆看好黃金後勢，高盛、美銀、瑞銀及德意志銀行大型投行等均認為金價將回升至5000美元以上，主要理由在於央行持續性買盤、主權債務危機以及資產配置需求等。

不過，期元大S&P黃金ETF研究團隊提醒投資人，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險、須嚴守操作紀律，善設停利、停損點。

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