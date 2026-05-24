上班族創業僅1個月「營收衝破63萬」 她曝靠1招讓訂單瞬間塞爆

Caroline Dai投入大量心力在「社群經營」，商品因而爆紅。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名女子，原本只是上班族，因不滿市面上的高蛋白零食「太甜又太加工」，決定自行創業，沒想到她推出的「高蛋白豆腐零食」竟在社群平台爆紅，短短1個月營收衝破2萬美元（約新台幣63萬元），預估今年全年營收有望突破100萬美元（約新台幣3147萬元）。

外媒報導，創辦人戴卡洛琳（Caroline Dai）過去從事策略與財務工作，曾任職於知名會計師事務所Deloitte。她透露，自己長期熱愛消費品牌與創業，但真正讓她決定投入食品市場的原因，其實來自日常生活中的觀察。

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戴卡洛琳表示，自己過去經常在辦公室吃蛋白棒、喝高蛋白飲料，但她發現，市面上的高蛋白零食幾乎都是甜食，且加工感相當重，因此開始思考，是否能做出「真正健康、鹹口味、又方便攜帶」的蛋白零食。

她的靈感來自亞洲常見的豆干文化。戴卡洛琳從小吃四川風味豆干長大，認為這類高蛋白、方便保存的豆腐零食，其實很適合推向北美市場。於是，她創立高蛋白豆腐零食品牌「TofuGo Snacks」，主打常溫保存、鹹口味與高營養價值。

不過，創業初期並不順利。戴卡洛琳坦言，最大的難題是尋找願意生產「常溫豆腐零食」的代工廠。由於許多工廠從未接觸過這類產品，因此她一開始不斷遭到拒絕。除了產品開發，她也投入大量心力在品牌設計與社群經營上，希望透過吸睛包裝與短影音內容，讓更多人願意嘗試這種陌生的豆腐零食。

真正的轉折點出現在品牌上市後兩週。當時，TofuGo其中一支社群影片突然爆紅，吸引大量消費者湧入官網下單，讓公司很快達到每週5000美元（約新台幣16萬元）營收，並在首月突破2萬美元。

目前，TofuGo正快速拓展美國與加拿大市場，並同步布局電商與零售通路。依照目前成長速度，公司預估第一年營收將突破100萬美元。

戴卡洛琳透露，現在自己每週幾乎工作超過60小時，從工廠、物流到拍攝社群影片都親自參與。她坦言，創業生活幾乎全年無休，但也讓她更確定，自己正在打造真正有市場需求的產品。

她也分享，創業初期其實很害怕面對鏡頭拍影片，後來發現，品牌最好的代言人其實就是創辦人自己。她鼓勵其他創業者，不要等到一切完美才開始，「真正的學習，往往是在產品推出後才開始發生。」

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