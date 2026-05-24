政府推每月5000元育兒大禮包 0050成首選

政府擬推「0到18歲成長津貼」，且預計搭配成長基金帳戶進行投資，不少財經專家建議，未來若由政府補助，兒童長期投資標的首選就是元大台灣50（0050）。（中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕政府擬推「0到18歲成長津貼」，每人每月可領5000元，且預計搭配成長基金帳戶進行投資，不少財經專家建議，未來若由政府補助，兒童長期投資標的首選就是元大台灣50（0050）。

投信業者分析，0至18歲每月5000元可領到108萬元，計算通膨影響後甚至不到一桶金，但如果善用時間複利，每個月5000元存入0050，將可成為小孩最有底氣的資產。業者統計，0050自2003年成立以來至今，含息總報酬率已超過1974%，換算長期年化報酬率約14.41 %，等於資金投入約5年即可翻倍成長。

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至於成長基金帳戶，金管會表示，將推出鎖定7-18歲的兒童和青少年的「兒少TISA兒少帳戶」，可望更進一步提供投資費用優惠，目前TISA級別基金均為不配息且有市場最低的費用率，自2025年7月上架以來，每月定期定額金額已成長至7億元，最受歡迎的就是與0050連動的0050ETF連結基金。

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