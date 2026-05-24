SpaceX IPO市值上看55兆恐成超級抽水機 特斯拉成海嘯第一排？

SpaceX IPO在即，專家提醒，投資人的興趣從特斯拉轉移到SpaceX，馬斯克的精力和注意力也將從特斯拉移開，對特斯拉及特斯拉股東都是警訊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕太空探索公司SpaceX近日公佈IPO文件，這次IPO可能重塑市場，目標市值達1.75兆美元（約新台幣55.42兆）。專家提醒，投資人的興趣從特斯拉轉移到SpaceX，馬斯克的精力和注意力也將從這家電動車巨頭移開，對特斯拉及特斯拉股東都是警訊。

綜合彭博等外媒報導，馬斯克領導的SpaceX IPO 可能會給特斯拉的投資者和股東帶來問題，因為市場正在為SpaceX 6 月份的 IPO 日期做準備。

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專家指出，即將進行的IPO可能會將投資者的興趣從特斯拉轉移到SpaceX，同時也會將馬斯克的精力和注意力從這家電動車巨頭轉移開來。Integrity Asset Management 投資組合經理吉伯特（Joe Gilbert）表達對特斯拉股價的擔憂，直言「這對特斯拉來說肯定不是好事」。

吉伯特說，儘管馬斯克過去曾證明自己能夠同時管理多家企業，但SpaceX將成為馬斯克的「新寵」，而特斯拉則會被忽略。

根據法國巴黎銀行分析師皮卡列洛（James Picariello）估計，散戶持有特斯拉約40%的股份。這位分析師在上個月給客戶的報告中寫道，SpaceX的IPO將「分裂」支持馬斯克的散戶群體，從而對特斯拉股價構成壓力，皮卡列洛對特斯拉的評級為「弱於大盤」。

持有特斯拉股票的Roundhill Financial執行長馬扎（Dave Mazza）說，特斯拉和SpaceX本質上是兩家不同的公司，相信馬斯克願景的投資者會希望同時投資這兩家公司。然而，SpaceX是目前炙手可熱的新星，預計部分資金將從特斯拉轉向SpaceX，以抓住這股熱潮。

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