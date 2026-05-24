台積電在內！外媒直言看好「2檔股票」未來10年依舊是王者

外媒點名兩檔潛力巨大的股票，值得在未來十年充滿不確定性的市場中持有。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，人工智慧（AI）正快速改變世界，未來10年的生活樣貌，很可能與現在截然不同。科技進步速度驚人，但也伴隨高度不確定性。今天的產業霸主，不代表未來仍能稱王，不過有些企業已經在AI浪潮中搶下極大優勢。外媒點名，兩檔潛力巨大的股票，最值得在未來十年充滿不確定性的市場中長期持有。

Alphabet：最完整的AI概念股

在AI時代，Google母公司Alphabet（GOOGL）被認為是布局最完整、最有機會長期領先的企業之一。首先，Alphabet擁有強大的AI晶片優勢。早在10多年前，公司就開始自行開發TPU，並圍繞這套晶片建立軟硬體生態系。

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這讓Alphabet在訓練AI模型時，成本遠低於競爭對手，執行AI推論的效率也更高。如今，Alphabet甚至開始讓部分客戶能透過合作夥伴博通（Broadcom）直接訂購TPU，進一步創造高利潤收入來源。

除此之外，Alphabet還擁有極強的流量入口優勢。公司旗下Chrome瀏覽器與Android作業系統，全球市占率都接近70%。再加上與蘋果（Apple）的搜尋引擎合作，讓Google幾乎成為全球網路入口。而Google搜尋、Gemini AI、Google Maps等產品，也成為Alphabet嵌入AI功能的重要平台。

更關鍵的是，Alphabet擁有全球最大廣告生態系。從大型品牌到地方商家，幾乎都依賴Google廣告投放。公司也透過Google Shopping與零售品牌建立強大商業連結。

外媒指出，Alphabet最新Gemini 3.5模型展現一個重要策略，不一定要打造「世界最強AI」，而是打造「夠快、夠便宜、能大規模商業化」的AI。憑藉完整AI生態、頂級晶片與模型能力，Alphabet被認為將成為AI時代最大贏家之一。

台積電：AI晶片戰爭最大軍火商

另一家被高度看好的企業，則是全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）。目前AI基礎建設市場正高速成長，但競爭局勢也變化極快。輝達（NVIDIA）長期主導AI訓練晶片市場，但超微（AMD）近年也開始搶攻AI推論市場。

同時，包括Google在內的大型科技公司，也開始自行設計AI晶片，希望降低成本。隨著AI Agent（AI代理）崛起，市場對高效能伺服器CPU需求也快速增加。雖然未來究竟哪家公司能稱霸AI晶片市場仍未定，但這對台積電來說幾乎都是好消息。因為不論是輝達、AMD，還是各大科技公司設計的AI晶片，大多都得仰賴台積電代工。

外媒形容，台積電就像AI時代的「軍火商」，不管最後哪種技術勝出，它幾乎都能從中獲利。憑藉先進製程近乎壟斷的地位，以及其他競爭對手難以追上的良率與技術能力，台積電未來仍被看好持續掌握全球AI晶片命脈。

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