42歲工程師靠投資賺翻、提早退休搬到鄉下！吐露外人看不見的現實

日本一名工程師提早退休移居鄉下，卻吐露外人看不見的現實。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名42歲男子，過去在都市擔任工程師，年收入超過800萬日圓（約新台幣157萬元），卻因長年高壓工作感到身心俱疲。幾年前，他毅然辭掉工作、搬離都市，改過起月租只要1.8萬日圓（約新台幣3524元）的鄉下生活。雖然成功達成許多人夢想中的「FIRE（財務自由、提早退休）」，但他坦言，真正的人生其實沒有外界想像中那麼夢幻。

日媒報導，高橋（化名）原本在東京一家IT企業任職，每天過著加班到深夜、假日還得回覆工作訊息的生活，每月得面對新的績效壓力，讓他逐漸對未來感到恐懼。高橋表示「一想到40歲、50歲還要繼續這樣工作，就突然覺得很可怕。」

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疫情期間，遠距工作成為常態，也讓他開始思考，自己是否真的有必要繼續留在高物價的東京生活。他發現，只要降低生活成本，也許就能擺脫現在的工作模式。之後，高橋靠著多年投資基金與美股累積下約7000萬日圓（約新台幣1371萬元）資產，決定正式辭職，搬到鄉下生活。

他退掉東京租屋，改住進一間老舊平房，每月房租僅1萬8000日圓。高橋坦言，剛開始那段時間，確實感受到前所未有的自由，他說「不用再擠滿電車，也不會突然收到主管訊息，人生好像瞬間安靜下來了。」

高橋搬到鄉下後，每月生活費壓低至約10萬日圓（約新台幣2萬元）左右。不過，真正開始過FIRE生活後，他也慢慢感受到另一種壓力。高橋透露，自己越來越常出現「一整天都沒跟任何人說話」的情況。雖然脫離職場人際壓力，但也與社會逐漸疏離。朋友大多留在東京，平日走進超市，看到的幾乎都是高齡長者。

除此之外，他對未來的焦慮也沒有完全消失。高橋坦言，雖然目前擁有資產，但42歲距離真正老年還很遠，如果未來遇上通膨、股市下跌或醫療支出增加，生活仍可能出現變數。因此，他目前仍持續投資理財，也會偶爾接一些網頁設計相關的短期工作補貼收入。

高橋表示，自己現在與其說是「完全退休」，更像是「大幅減輕工作的重量」。雖然FIRE後的人生不像網路上看起來那麼完美，但他並不後悔離開東京。最近，他甚至開始租地種菜，享受簡單的鄉村生活。高橋笑說，「至少現在，我比較有『真正活著』的感覺。」

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