傳台積電員工想學三星抗爭 外媒：護國神山地位特殊 憤怒之聲格外刺耳

在人工智慧持續繁榮背景下，台積電2026年第一季的利潤年增58%，創下新紀錄。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕三星員工為了爭取獎金風波發動的罷工抗爭似乎也在台灣產生連鎖反應，傳出一些台積電員工現在正積極倡導三星工會近日採取的罷工策略，以對抗管理層可能縮減獎金的做法。

近日，許多台積電員工似乎在特定的Facebook頁面上發洩憤怒，他們關注的焦點是台積電可能會削減員工獎金的傳言。

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對此，wccftech報導指出，台積電在台灣的輿論中佔有特殊地位，該公司經常被譽為「護國神山」。正因如此，員工目前針對台積電的持續憤怒才顯得格外刺耳。

根據一名署名semivision的分享者在社群媒體X發文稱：「台積電可能削減員工獎金的傳聞甚囂塵上！員工對此憤怒不已，甚至有人威脅要「像三星那樣罷工」。台積電，這家被譽為「台灣護國神山」的企業，長期以來因其員工薪資、利潤分成獎金和福利待遇而備受關注。2026年至今，台積電的股價表現依然強勁。然而，近日，許多台積電相關Facebook群組的員工聲稱公司可能會削減員工獎金。評論區充斥著批評之聲，一些員工表示：『他們想改什麼就改什麼，想什麼時候改就什麼時候改，就像他們的內部管理風格一樣，毫無信譽可言。』另一位員工寫道：『員工們每天承受著巨大的壓力，為公司犧牲自己的生活，現在公司卻想削減員工獎金來回報股東？』」

值得注意的是，在人工智慧持續繁榮的背景下，台積電本身發展得相當不錯，該公司2026年第一季的利潤年增58%，創下新紀錄。

即便如此，台積電似乎仍無意在產能和技術領先地位上做出讓步，目前有多達12座晶圓廠正在建設中，以鞏固其在2奈米和A14（1.4奈米）製程上的領先地位。如此龐大的持續資本支出或許可以解釋，為什麼這家晶圓巨頭正在考慮在員工相關開支方面進行一些縮減。

當然，這裡的風險遠高於三星。畢竟，台積電是正在進行的以人工智慧為核心的資料中心建設的核心。如果沒有台積電晶圓廠大規模生產的人工智慧晶片和GPU，人工智慧淘金熱勢必會崩潰，數兆美元的投資也將隨之付諸東流。

因此，wccftech猜測，台積電一旦察覺到類似三星的罷工跡象，很可能會屈服，而這只會激勵其員工在社群媒體平台上發出更大的聲音。

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