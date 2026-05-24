星巴克、康是美「愿秀」門市 命名靈感來自紅燒蹄膀

統一（1216）集團旗下康是美和星巴克全台第600店「愿秀」門市今天開幕，統一集團董事長羅智先（左）表示，「愿秀」是他命名的，靈感來自一個週末，太太統一美麗生活事業董事長高秀玲（中）那天做了一鍋紅燒蹄膀，「吃得很開心的時候，突然靈感冒出來。」（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團旗下康是美和星巴克全台第600店「愿秀」門市今天開幕，統一集團董事長羅智先表示，「愿秀」是他命名的，靈感來自一個週末，太太統一美麗生活事業董事長高秀玲那天做了一鍋紅燒蹄膀，「吃得很開心的時候，突然靈感冒出來。」

羅智先說，集團在門市命名有一套規範，具有紀念性的門市都是由他自己命名，像康是美和星巴克第600店，雙方都是600，以這種業態來講，600是一個非常有意義的里程碑，「這個這個命名是我取的名字。」

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羅智先表示，團隊要他命名的時候，「我也花了一點腦筋」，但是很幸運，有時候靈感就來某一天，「我記得是一個週末，太太那天剛好做了一鍋，我很喜歡吃的紅燒蹄膀，吃得很開心的時候，突然靈感冒出來。」

他說，「愿秀」這兩個字本身是非常好的字，「愿」代表至上高遠、「秀」反映的是一個才華出眾的意思，這兩個字本來就是一個非常美、非常好的意義，當時就定了這個名字，團隊也覺得說很難得。

羅智先說，不只是名字，康是美600店「愿」承千戶、「秀」映萬家，星巴克600店「愿」涵醇香、「秀」納人文的紀念文，中文、英文都是他親自寫的。

「如果問我說「愿秀」有什麼意義的話，我覺得這是一個里程碑，但是展望未來，它是一個新的開始，在我心目中，它有一個承先啟後、繼往開來的這個使命。」

談到「愿秀」門市，統一美麗生活事業董事長高秀玲眼泛淚光、語帶哽咽表示，剛開始聽到「愿秀」這個名字不敢接受，認為自己的名字不敢跟父親統一集團創辦人高清愿的名字相提並論。

羅智先則安慰她要反過來想，不要覺得好像是以她的名字為名，其實是她的名字「秀」這個字存在很久了，剛好很適合，只能說謝謝她的父母、謝謝創辦人。

他並自嘲，統一集團內部命名或寫紀念文被採用可領取200元獎金，集團還欠他很多200元。

今天康是美和星巴克600店開幕，正好也是創辦人高清愿的生日，羅智先說，這種大日子，多多少少會看一下日子，是看了黃曆剛好今天適合不是特地選的，就順著天意。

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