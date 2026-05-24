僅21歲月賺25萬！他們靠「意外副業」翻身 提前領高薪入場券

美國兩名21歲大學生創業，品牌每月營收更穩定突破8000美元（約新台幣25.2萬元）。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國2名21歲大學生，原本只是想做點副業賺錢，沒想到靠著「燕麥棒」意外闖出名號，不但曾在30天內狂賺1萬美元（約新台幣31.5萬元），如今品牌每月營收更穩定突破8000美元（約新台幣25.2萬元），甚至喊出挑戰年營收100萬美元（約新台幣314.7萬元）的目標。

外媒報導，來自美國紐澤西州的納斯塔西（Harrison Nastasi）與伊安內利（Justin Iannelli）是大學好友，2人從高中時期就熱衷創業，曾想過各種副業點子，但大多不了了之。直到2022年，納斯塔西因母親健康問題，意外找到真正的創業靈感。

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納斯塔西表示，母親因為關節炎長期食用巴西莓（Acai）等健康食物，希望藉此補充抗氧化與抗發炎營養。不過，每次買回家的果昔碗常常融化變質，加上糖分過高，反而失去健康意義。於是，他決定研發一種「真正健康又方便攜帶」的零食。

2人隨後開始在家中廚房不斷試驗，最終打造出主打高營養成分的燕麥棒品牌「Bobica Bars」。為了創業，他們投入約5000美元（約新台幣15.7萬元）積蓄，資金來源則是納斯塔西高中時經營電商副業存下的錢。

創業初期，他們一邊參加大學生創業競賽，一邊持續改良產品。靠著各類創業比賽與計畫，2人累積超過7.5萬美元（約新台幣236萬元）資金，還曾在全球700多名學生中奪下創業簡報比賽冠軍。

伊安內利透露，真正讓品牌爆紅的關鍵，是一次地方電視台報導。當時，他們因創業比賽獲獎登上新聞節目，沒想到播出後短短30天內，品牌營收就衝破1萬美元。

不過，2人坦言，創業過程遠比想像困難。其中最棘手的問題，就是尋找合適的代工廠，光這件事就花了超過3年時間。納斯塔西表示，很多人以為找到工廠後一切就會變簡單，但其實真正的挑戰才正要開始，包括控制成本、擴大量產與提升效率等。

目前，Bobica Bars平均月營收已達8000美元，並計畫進一步拓展零售通路，希望今年達成年營收100萬美元目標。雖然2人現在幾乎全年無休投入工作，但他們認為，創業最大的成就感，就是打造出真正能幫助別人的產品。

談到給年輕創業者的建議，納斯塔西直言，「不要等，第1天就讓你的點子變成真的。」他認為，無論是設計Logo、成立公司還是做出第1個產品，只要開始行動，一切就會慢慢滾動起來。

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