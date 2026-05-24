外銷訂單全年有望首度站上9千億美元大關 學者示警一大變數須注意

經濟部統計處預估，全球經貿局勢如果沒有再有大變數干擾，外銷訂單5月後每月破800億元的機會很高。示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處預估，全球經貿局勢如果沒有再有大變數干擾，外銷訂單5月後每月破800億元的機會很高。試算如果接下來每月接單額破800億美元的情境，今年全年接單額可望迭創新高，還有望首度站上9000億美元大關。學者分析，今年以來AI效應發酵已讓過往傳統淡季的第一季表現不俗，但影響台灣外銷表現的一大變數是美伊戰事的影響是否擴大，如果能源問題推升美國通膨壓力抑制美國消費動能，也會牽動到台灣出口表現。

統計處長黃偉傑日前表示，AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求殷切，客戶備貨動能強勁不衰，考量下半年消費性電子新品與新一代伺服器上市挹注，若全球經貿局勢穩定、無重大變數，預估今年底前每月接單額達800億美元的機率相當高。

請繼續往下閱讀...

今年前4月外銷訂單接單額已確定是3193.6億美元，創下歷年同期新高，換算今年以來平均每月接單額約798.25億美元，已將近800億美元，5月外銷訂單接單預估也已出爐，有望挑戰900億美元，預估5月接單額落在890億至910億美元。

回顧2025年全年外銷訂單金額7437.3億美元，年增26%，也是首度站上7000億美元大關，創歷史新高紀錄；若以今年前5月接單額估算4083.6億元、6月以後每月接單額800億美元為基礎試算，在全球經貿局勢無大變數的前提下，今年全年接單額不但有望挑戰2025年紀錄，還可能突破9000億美元大關，數字相當驚人。

吳大任說明，過往接單額達到500至600億美元就很不錯，近期屢屢突破800億、900億美元是非常好的成績，是過去難以想像，從此來看AI投資熱潮至今仍強勁未降溫，這對台灣的意義很重要，由於外銷訂單是反映出口表現的領先指標，我國出口佔GDP佔比近年來維持在60%至70%，去年經濟成長超過8%，主因是出口強勁，如果今年出口再創新高，比重可能升高至65%至70％。

吳大任續指，只要AI熱潮持續下去，台灣出口就有不錯表現，目前來看最大變數還是美伊戰爭，伊朗局勢動盪影響全球能源價格大幅上漲，台灣部分政府管控油電價格，3、4月CPI年增率壓在2％以下，但美國3月、4月CPI就達3.3%、3.8%，美國通膨壓力較台灣大很多，如果戰事持續，美國內部就要面臨通膨較嚴重的問題，通膨太嚴重的話就會影響家庭支出，能源支出上漲就會排擠其他消費支出，美國近來是台灣最大出口地區，美國經濟與台灣出口表現有連動，如果美國家庭消費動能受到戰爭通膨壓抑而降溫，對台灣出口就是一大不確定性變數，因此下半年需密切關注美國經濟變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法