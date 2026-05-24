教宗譴責企業為「驚人」利潤而污染環境

教宗良十四世（Pope Leo XIV）譴責部分企業為了獲取龐大利益而造成環境污染。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕教宗良十四世（Pope Leo XIV）週六（23日）前往義大利南部一個長期受非法有毒廢棄物傾倒問題困擾的地區訪問，公開譴責部分企業為了獲取龐大利益而造成環境污染。

《路透》報導，教宗良十四世週六在距離羅馬約220公里的阿切拉（Acerra）發表談話，呼籲世人拒絕那些以污染土地、水源、空氣及破壞社會生活為代價的權力與財富誘惑。

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教宗良十四世表示，他之所以前往那不勒斯附近被稱為「火之地（Land of Fires）」的地區，是因為歐洲人權法院去年裁定，義大利當局自至少1988年以來未能保護居民免受垃圾傾倒影響，並表示自己此行是為了「承接那些因相關疾病失去親人的家庭的淚水」。

報導指出，近幾個月來，教宗良十四世的公開言論愈發強烈。他在訪問中批評，長期以來部分不法人士與組織得以逍遙法外，並指出少數人的暴利往往建立在忽視人民生活與未來的基礎上。

教宗良十四世預計將於本週一（5日）發布他上任後首份重要通諭，內容可能涉及人工智慧的發展、其在軍事領域的應用，以及對勞工權益所帶來的挑戰。

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