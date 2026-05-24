康是美超越屈臣氏 羅智先：只是跑道上他們落後了一點

統一集團旗下康是美總店數已超越屈臣氏，統一集團董事長羅智先（左2）表示，我們沒有越越它啊，我們還在這條跑道上，只是在過程裡面，他們稍微落後了一點，未來在這條跑道上還會繼續努力。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一集團旗下康是美總店數已超越屈臣氏，統一集團董事長羅智先表示，我們沒有越越它啊，我們還在這條跑道上，只是在過程裡面，他們稍微落後了一點，未來在這條跑道上還會繼續努力。

羅智先表示，康是美扮演的是採購服務提供者，雖然是連鎖體系，但各店實施「單店管理」，產品分為「必選」和「選修」，店經理可依商圈需求調整選修品項，因此生活用品、美妝和藥品3大主軸沒有固定的比重，整體而言美妝表現突出，藥品因社會趨勢在不斷成長。

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至於展店策略也是視社區需要，大店跟小店只是在面積上的差異，任何門市都是馬路上一個家具的概念，從這個角度來看，其實沒有大店或小店的差別，就是看需求，大店有大店的功能，小店有小店美麗，希望消費者能夠常常在康美看到一些驚喜。

羅智先並指出，現在零售業結合度會越來越緊密，特別是一些新產品或者特殊商品，在行銷的過程裡面，成本都非常的高，有很多好商品，可能沒有表現的機會，就好像一個舞臺上面有很多好的演員，他可能連上臺的機會都沒有，這中間就會形成了一個很有趣的落差。

所以將來大家會看到越來越多的業者會嘗試著藉著零售的平臺來展現一些新商品，來和這個社會做一個基礎的互動，對零售業來講也是變成有一些探索的樂趣，還有一些教育的樂趣，少了這些元素，門市會比較沒有生命、靈魂。

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