竹市114年不動產交易出爐 女性經濟能力與置產意願激增

新竹市政府公布114年度房地產交易數據，全市整體交易呈現「東區穩定發展、北區生活機能成熟、香山潛力逐步升溫」的趨勢。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府公布114年度房地產交易數據，全市整體交易呈現「東區穩定發展、北區生活機能成熟、香山潛力逐步升溫」的趨勢。其中，東區憑藉科學園區與成熟機能，佔全市近五成建物交易量，穩坐房市核心引擎；香山區則以土地買賣筆數超越北區之姿，展現強勁的土地整合動能與開發潛力。此外，全市購屋性別比趨於均衡，顯示女性置產能力顯著提升，市場結構愈發多元。

地政處長何憲棋表示，全市114年共買賣土地9224筆，建物4760棟，其中東區114年建物成交達2240棟，佔全市交易量47%，穩居各行政區之首，推測與區內有新竹科學園區坐落及近年有多個土地開發案完成，鄰近主要生活圈與生活機能優勢明顯有關。土地買賣筆數亦高達4200筆，反映高密度的都市開發下，對於土地的需求仍然強烈，交易熱度穩定，為新竹市房市發展的主要引擎。

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地政處指出，北區與香山區建物交易量分別為1620棟與900棟，但香山區的土地買賣筆數達2550筆，高於北區2474筆，顯示香山區土地整合比例較高，未來在區域開發與整體規劃推動下，具備相當發展潛能。

地政處指出，在買受人性別分析方面，114年全市男性買受人2559人，女性 2138人，整體呈現相對均衡，顯示女性在經濟能力與置產意願持續提升。其中東區男性買受人1249人，女性1044人，男女比例為三區中最為接近；香山區男性買受人497人而女性僅396人，性別差距相對明顯。

地政處補充，法人土地買賣筆數1158筆，但建物買賣僅177棟，顯示法人主要扮演土地開發與資源整合的角色，而實際的住宅與建物市場交易，仍以一般自然人需求為主。整體而言，竹市不動產交易結構穩健，除反映城市發展與人口移動趨勢，也展現各行政區依其條件與定位，逐步形成多元均衡的城市發展樣貌。

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