統一星巴克獲利高峰已過？董事長羅智先自曝衰退原因

統一星巴克全台第600店愿秀門市今天正式開幕，統一集團董事長羅智先（左）和美麗生活事業董事長高秀玲（右）伉儷被現場媒體拱喝交杯咖啡。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一星巴克全台第600店愿秀門市今天（24日）在台北市南港區開幕，外界質疑星巴克獲利高峰已過？統一集團董事長羅智先首度澄清外界的誤解指出，統一星巴克獲利從來沒有衰退過，只是權利金也有通膨效應，除權利金，統一星巴克獲利持續穩定成長。

羅智先表示，統一星巴克的團隊非常優秀，營運從未衰退，財報上的數字變化是因為權利金會定期調整比例，這是一種通膨效應，但我們不會對外宣布此事。

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他指出，咖啡是精彩且持續成長的產業，「我們不是單純做咖啡，而是將星巴克定位為文化藝術產業」，提供一個場景，咖啡是其中主要商品，星巴克更重視能讓人心感到舒服的元素，並藉由場域呈現。

台灣咖啡店超過5000家，對統一集團而言，600店代表邁入新的里程碑，集團就是不斷在展店，愈開愈進步，從每次開店學到更多智慧，新開店可以展現統一集團想要展現的方式，直言「600店之後，就是準備下一個600店」。

被問到台北信義區24小時營業的星巴克目前消費者樣態如何？他說，比較意外的是熟齡人士的比重相當高，後來我想通了，可能是熟齡族睡眠時間不需那麼長，所以那裡成了個好去處，這和我們原先設想主要客群是晚睡的年輕人不同。

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