台股創新高站上4萬2大關 法人看利多紛沓、資金聚焦AI浪潮

台股創新高站上4萬2大關，法人看利多紛沓資金聚焦AI浪潮。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受題材面加溫，再加上美股反彈，上週五台股大漲899.76點，指數終場收在4萬2267.97點，改寫收盤歷史新高點；台股週線大漲1095.61點、平均日均量1.1兆元；法人多認為，接下來包括6月2日Computex展即將登場，屆時輝達黃仁勳兆元宴、AMD蘇姿丰來台演說等科技題材將再度吸引盤面資金，市場資金有望聚焦AI浪潮，進一步推升台股向上。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，美伊談判再度出現曙光，油價隨著回落，讓通膨疑慮暫緩，美股也展現反彈攻勢，激勵台股電子股同步轉強，加上近期回檔讓指數乖離率有所修正，使得台股上週五收盤價再度創下歷史高點，此舉也反映出基本面強勢，以及AI趨勢依舊在軌道上，預料接下來包括6月2日Computex展即將登場，屆時輝達黃仁勳兆元宴、AMD蘇姿丰來台演說等科技題材將再度吸引盤面資金，市場資金有望聚焦AI浪潮。

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野村鴻運基金及野村中小基金經理人邱翠欣進一步認為，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，涵蓋晶圓代工、先進封裝、AI伺服器組裝以及關鍵零組件等領域，具備高度競爭優勢，在AI需求持續擴張帶動下，相關企業營運能見度明顯提升，企業獲利也持續上修，成為支撐股價表現最重要的基本面因素，儘管股價短期可能因評價面或資金輪動出現波動，但在獲利成長趨勢不變的情況下，拉回仍具布局價值。

她表示，6月即將登場的2026年Computex主題定調為「AI Together」，聚焦AI基礎建設與應用落地，預期將從晶片運算能力、伺服器架構到終端應用全方位展現AI生態系的發展藍圖，市場預期國際大廠在展會期間釋出的策略方向與新產品進展，將再度提升市場對AI長線成長的信心，並成為台股AI供應鏈的重要催化劑。

元大投顧分析，台股走勢銳不可擋，創下歷史高點4萬2408點後，快速回檔測試月線，儘管一度失守月線，竟又強勢反彈，維持多頭架構，美中不足的是成交值於創下天量1兆5240億元，經過12個交易日未能再突破新高，且逐漸萎縮，此點不可太過大意。

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