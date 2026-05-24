黃仁勳未來一週行程搶先曝光！ 今日和張忠謀餐敘

輝達執行長黃仁勳昨日再度訪台，隨即展開密集行程。（記者塗建榮攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨下午提前來台，在台行程滿滿，據了解，黃仁勳今日將和台積電創辦人張忠謀餐敘，明天與廣達董事長林百里餐敘，26日和台積電董事長魏哲家餐敘，緊接著27日參與輝達台灣總部動工儀式，並和北市府相關人士餐敘，28日主持與台灣AI供應鏈大老的「兆元宴」。

黃仁勳昨日下午抵台後，展開趴趴走行程，黃仁勳昨日表示，這次來台有很多事情要做，和客戶、合作夥伴、員工見面與開會，也會和台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家見面，輝達新一代平台Vera Rubin預計下半年放量，它將成為有史以來最成功的新一代產品，台灣供應鏈下半年會很忙，輝達今年將持續高速成長，明年也會強勁成長，每一套Vera Rubin由將近200萬個零件組成，需要台灣100到150家生態系夥伴共同打造，這是輝達歷史上最大也是最快速的產品發表，也可能是台灣歷史上最重大的產品發表。

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