加密市場突現急殺行情 麻吉大哥平掉大部分以太多單 累計虧損逾10億元

「麻吉大哥」黃立成。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場週六（23日）下午突現急殺行情，比特幣、以太幣價格雙雙下挫。根據鏈上分析師Onchain Lens監測顯示，在市場大幅下跌之際，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成已平掉大部分以太幣多單，累計總虧損逼近3300萬美元（約新台幣10.37億元）。

綜合媒體報導，比特幣週六下午一度跌破7.6萬美元關卡，最低下探至7萬4305美元；以太幣則跌至2007美元，單日跌幅達4.8%。隨著市場急跌，全網爆倉金額也持續攀升。

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有分析指出，本次加密貨幣市場急跌的觸發因素與新任Fed主席華許（Kevin Warsh）的鷹派訊號、機構利潤鎖定及美元指數走有關。

Onchain Lens週六在社交平台X發文指出，隨著市場下跌，黃立成平掉了他大部分的以太幣（25倍槓桿）多單。在這個過程中，黃立成再次遭到部分強制平倉（liquidation）。

目前黃立成仍持有1700枚以太幣，距離下一次爆倉價只差23美元，而其總虧損已接近約3300萬美元。

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