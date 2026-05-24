免跑稅務局！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址即可快速取得

免跑稅務局！房屋稅籍編號「免憑證」線上查輸入地址即可快速取得。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕每年5月綜合所得稅申報期間，「房屋稅籍編號」為民眾申報租賃所得及各項特別扣除額的重要資訊。為提升查詢便利性，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起，於首頁「常用服務」項下新增「免憑證、免申請」的查詢管道，民眾只需輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速取得房屋稅籍編號，免除以往申請等待的不便。

新竹市府表示，過去民眾查詢房屋稅籍編號，須經書面申請，公文往返與郵寄至少耗時3天。現在財政部「地方稅網路申報作業」網站優化後，於5月報稅旺季前即時推出「免憑證、免申請」的查詢管道，有助民眾快速準備申報資料，減少臨櫃與等待時間。

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稅務局長蘇蔚芳表示，「地方稅網路申報作業」 網站原已提供查詢功能，但需備妥自然人憑證或已註冊健保卡登入方能操作。為進一步便利民眾，自3月起優化查詢流程，只需進入該網站首頁，在「常用服務」專區點選「房屋稅籍編號查詢」，輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可秒查編號，操作簡單又方便。

稅務局表示，房屋稅籍編號查詢除利用「地方稅網路申報作業」網站免憑證查詢功能外，民眾亦可使用地方稅智慧客服「地稅小幫手」，於對話框輸入「查詢房屋稅籍編號」，並依指示輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可立即取得資料，24小時不間斷。此外，若有多筆資料查詢需求，建議使用「自然人憑證」或「行動自然人憑證TWFidO」登入「地方稅網路申報作業」網站，於房屋稅項下點選「房屋稅籍編號查詢作業」，輸入街路巷弄等資料，可批次查詢多筆稅籍編號，滿足不同使用需求。

稅務局提醒，民眾如對房屋稅籍編號查詢方式或房屋稅相關規定有疑問，可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至417、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人提供協助。

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