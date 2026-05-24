羅伯特清崎：市場崩盤將至 黃金、白銀將大漲

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）預測黃金與白銀價格將出現驚人漲幅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）23日在社群平台X發文，再度對全球金融市場發出警告，直言「崩盤即將來臨（Crash imminent）」，並預測黃金與白銀價格將出現驚人漲幅。

羅伯特清崎在文中引用投資專家瑞卡茲（Jim Rickards）的觀點指出，黃金價格未來有機會飆升至每盎司10萬美元（約新台幣314.55萬元）。他表示，目前黃金價格約為4500美元（約新台幣14.15萬元），長期仍具巨大上漲潛力。

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除了黃金之外，羅伯特清崎也看好白銀後市。他認為白銀價格未來可能上漲至每盎司200美元（約新台幣6290元），而目前白銀價格約為75美元（約新台幣2359元）。

羅伯特清崎在文中向投資人喊話，稱「最優秀的投資者能夠看見未來並採取行動。」他強調，面對可能到來的金融危機，人們不一定只能成為受害者，若能及早布局，反而有機會在市場動盪中累積更多財富。

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