黃仁勳訪台再燃台股熱度 多頭行情衝刺、今年已漲46％

NVIDIA 執行長黃仁勳訪台再燃台股熱度！多頭行情衝刺，大盤指數今年累計漲幅逼近46%（資料照）

〔記者王孟倫／台北報ㄖ導〕NVIDIA 執行長黃仁勳已經於 5 月 23 日抵台，再度掀起「黃仁勳旋風」及「AI題材相關概念股熱度」。對此，投顧表示，若是台股持續站穩4萬2200點以上、且成交量強於前波高點區間大量，有望變成新一波「多頭格局」起點，改寫歷史收盤新高。

黃仁勳近日訪台，大幅推升台股討論熱度，尤其，COMPUTEX 2026 展覽將於 6 月 2 日至 5 日在南港展覽館登場；根據投顧的最新預測，本週指數區間看4萬0500點至4萬4000點。

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根據投顧統計，今年以來截至5月22日為止，全球股市漲幅前五名，依序為「委內瑞拉」累計上漲185.08%、「南韓股市」上漲86.22%、「費城半導體 」上漲72.28%、「台灣加權」上漲45.93%以及「日經225」上漲25.82%。

其中，「台股」今年漲幅45.93%是全球第四名、亞洲第二名；至於「日本股市」從原本漲幅排名全球第七名，已經爬升至全球第五，但表現仍落後台股。

對此，永豐投顧表示，上週台北股市呈現「V型震盪」，成交量仍維持在1兆左右，多空交戰激烈市場消息多空互見，且於前波高點巨量壓力區，因此，短期內即使多方氣勢強盛，仍須以成交量或是盤整的方式將壓力區轉為支撐。

根據統計，上週五5/22以成交量1.19兆元，大盤指數站穩42,267點關卡；因此，本週將觀察，是否有繼續突破的動能。

在國際市場方面，上週布蘭特原油從週初108美元回落至97美元，反映中東緊張態勢出現緩和跡象，荷莫茲海峽通行風險預期降溫，油價回落初步緩解通膨壓力，帶動美債十年期殖利率從4.62%微幅下降至 4.59%。

展望台股後市，永豐投顧表示，台股乖離仍大，可能還有修正行情，可以靜待指數回落，建議投資人可以「重整旗鼓」，「靜待訊號」。

「台股基本面展望基礎未動搖」，永豐投顧指出，回檔至月線40,000支撐位、可伺機佈局，短線震盪回調，長線維持看好。

分析師表示，本週開盤成交量為關鍵，若是持續站穩42,200以上且成交量強於前波高點區間大量，有望變成新一浪多頭格局起點，再創新高；不過，若是遭遇強力壓回或是成交量沒出來，則可能延續修正橫盤。

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