榴槤出口經濟創新！「這國」用AI和核技術創造更大商機

榴槤不應僅被視為一種普通的經濟水果，而應被視為具有巨大發展潛力的高價值農產品。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國高等教育、科學、研究與創新部（MHESI）正大力推動利用科學核技術、人工智慧和先進技術來改造榴槤產業，重點是更精確的品質檢查、更嚴格的出口標準和循環經濟創新。

副總理兼MHESI部長德查南（Yodchanan Wongsawat）表示，榴槤不應僅被視為一種普通的經濟水果，而應被視為具有巨大發展潛力的高價值農產品。他說，該部的主要目標是利用泰國水果的多樣性和獨特品質作為研究和創新的基礎，幫助泰國發展自己的技術。

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MHESI重點介紹了旨在提升榴槤產業水準的五個主要發展領域。

首先，現代化的水果包裝廠正在引進人工智慧技術。泰國私人企業已開始使用人工智慧來檢測榴槤的成熟度，並更準確地按重量分組。此外，他們還採用了國際標準的加工廠，包括冷凍乾燥系統和真空油炸技術。

第二，核子技術正被用來支援出口，可控劑量的X射線可以幫助延長保質期、延緩成熟並消除檢疫性有害生物，使泰國水果更容易達到美國和中國等市場的嚴格標準。

第三，無損檢測技術正在發展，以取代傳統方法。基於頻率的技術正被用來偵測榴槤的成熟度，同時也能更精確地計算果肉重量和水分含量。這標誌著榴槤病害防治方法從傳統的「敲擊法」轉向了能夠獲得國際認可的科學標準。這項技術也正在推廣到其他水果，同時，相關研究也積極展開，以預防榴槤園的根腐病和莖腐病。

第四，循環經濟正在創造新的價值。泰國科學技術研究院和大學網路已成功從榴槤皮中提取出高品質的纖維素和纖維，而榴槤皮先前一直被視為廢棄物。這種材料可以製成優質紙漿、環保包裝和用於永續家具的複合板，有助於減少碳足跡。

第五，先進的加工技術正被用來將榴槤果肉製成創新的飲料產品，包括即飲榴槤汁和榴槤粉，同時保留榴槤獨特的香氣，並創造出更順滑、更均衡的口感。

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