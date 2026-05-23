以為阿嬤擁上億資產爽等繼承 他一查存摺嚇呆真相太殘酷

1名日本民眾在阿嬤過世後整理相關遺產，發現比想像的還要少很多。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕1名日本民眾長期以來都以為阿嬤是富婆，手握5億日圓（約台幣1億）資產，直到阿嬤90歲過世後，查詢存摺竟然跟想像的差很大，當場驚呆問「5億元呢？」仔細了解才發現，阿嬤除了要支付高額的安養院費用、醫療費外，還有老房子修繕費等等，加上房子無法變現，導致阿嬤存款顯著減少，也揭開了長壽老人晚年生活所面臨的殘酷現實。

日媒《The Gold Online》指出，高齡長者的資產並非家人想像的那麼簡單。即使長期以來被認為「很有錢」，實際上，由於長期的生活開支、醫療費用、護理費用和房屋維護費用等，這些資產可能已經減少很多。

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37歲的勇作（化名）的阿嬤在東京擁有土地和房產，親戚總是說：「奶奶是個富婆。」勇作從小就聽說，「總價值大概有5億日圓」。由於阿嬤非常簡樸，從不穿名牌衣服，也很少外食。因此，阿嬤在90歲過世後，勇作直覺「肯定留下不少遺產」。

然而，當他和母親一起查看銀行存摺和餘額證明時，勇作卻驚訝得說不出話來，剩下的現金遠比他想像的少很多，他脫口而出：「5億日圓呢？」

根據過往的提款記錄、房產買賣記錄、養老院費用收據和醫療費用明細，情況逐漸明朗起來。阿嬤的健康狀況從70多歲開始惡化，多次住院。從80多歲起，她住進了付費養老院，除了每月支付的固定費用外，還要自掏腰包支付醫療、長照保險和日常開銷。此外，老房子的修繕費用和房產稅也成了沉重的負擔。

深入了解後，阿嬤僅靠退休金不足以支付養老機構的費用和醫療支出，不得不動用部分積蓄維持生計。此外，她的土地並非全部都能自由出售，老房子還在，而且部分產權屬於共同所有，因此出售需要時間和額外負擔一筆錢。

勇作感嘆，阿嬤生活並不奢侈，只是活到90歲本身就需要花費不少錢，並坦言「我第一次意識到，擁有資產並不意味著擁有現金。」

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