矢志推動美國製造！葛里爾：川習會後美晶片關稅立場不變

美國貿易代表葛里爾。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國貿易代表葛里爾22日指出，上週川習會後，美國政府對於課徵晶片關稅的態度沒有改變，目前的工作包括制定抵銷措施，以豁免在美國設廠的晶片製造商。他指出，「預期是你必須在這裡設廠，在此前提下，有某種係數或乘數，允許你在產能回流階段進口一定數量的晶片」。

葛里爾出席美光維吉尼亞州北部擴廠活動時說，川普政府仍在評估對進口半導體課徵關稅的措施，以促進美國本土晶片製造，不過目前沒有立即課徵相關新關稅的計畫。他強調，利用進口關稅將記憶體生產帶回美國的重要性。但也明確表示，不會在「明天或下週」立即課徵關稅。

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他補充，美國政府仍與業者持續討論關稅課徵的時間與範圍，「我們要確保在正確的時間、以正確的數額實施該關稅，從而能促進晶片製造回流」。

今年1月間，美國商務部認定美國對進口半導體的依賴構成國安風險後，川普政府矢言推出晶片關稅，葛里爾的上述說法，進一步強調了決心。先前川普暫緩實施晶片關稅，並指示美國官員與主要進口商談判。

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