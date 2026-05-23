記憶體一路缺到今年之後 美光CEO全說了

美光執行長預期，記憶體短缺將延續至今年之後。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕美光科技執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）22日指出，預期全球記憶體短缺將持續至2026年之後。美光正推動美國擴張計畫，以滿足人工智慧（AI）榮景驅動的記憶體需求激增。

梅羅特拉在維吉尼亞州北部的記憶體廠擴建活動上，接受彭博電視訪問說，「我們預計此短缺將持續到2026年之後。美光正與客戶努力合作，也致力與客戶達成長期供應協議，以真正確保他們供應的可預期性」。

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記憶體需求飆升使美光今年以來股價漲逾163%，並加劇投資人對三星電子與SK海力士的關注。這3家記憶體大廠都面臨擴大美國產能的壓力。美國商務部長盧特尼克曾警告，若上述兩家韓企沒有擴大美國產能，恐面臨100%的關稅。

三星正在德州奧斯汀興建邏輯晶片廠，而SK海力士計畫在印地安納州興建封裝廠，只有美國在美國境內生產記憶體晶圓。美光承諾在美國投資2000億美元用於製造與研發，其中包括斥資逾20億美元升級維吉尼亞廠。美光也計畫在總部愛達荷州以及紐約州北部投資數百億美元建新廠。

梅羅特拉說，美光在美國增加的投資將增加9萬個工作機會，不過他警告，這些新廠的投產需要時間。他說，「僅是建造廠房就要耗時幾年」。

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