自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達不藏了 黃仁勳訪台行蹤看好看滿

2026/05/23 19:54

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。（記者塗建榮攝）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。（記者塗建榮攝）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日下午來台，第一站前往南港瓶蓋工廠「養龍蝦」，參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。輝達也在官方社群平台PO出黃仁勳的訪台的照片及影片。

輝達不藏了 黃仁勳訪台行蹤看好看滿輝達在社群平台PO出黃仁勳訪台相關照片。（圖取自NVIDIA Newsroom X帳號）

輝達在社群平台X上指出，達陣，台北，輝達執行長黃仁勳已經抵台，NVIDIAGTC、COMPUTEX2026 數計時開始。

隨後又PO出黃仁勳參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw的影片，強調黃仁勳不得不驚喜現身台北的 Meet-a-Claw，這裡的開發者們正親自上手體驗AI 自主代理。

參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw，現場還有抽獎，並與得獎者合影。（圖取自NVIDIA GTC X帳號）參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw，現場還有抽獎，並與得獎者合影。（圖取自NVIDIA GTC X帳號）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財