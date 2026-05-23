輝達不藏了 黃仁勳訪台行蹤看好看滿

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。（記者塗建榮攝）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日下午來台，第一站前往南港瓶蓋工廠「養龍蝦」，參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。輝達也在官方社群平台PO出黃仁勳的訪台的照片及影片。

輝達在社群平台PO出黃仁勳訪台相關照片。（圖取自NVIDIA Newsroom X帳號）



輝達在社群平台X上指出，達陣，台北，輝達執行長黃仁勳已經抵台，NVIDIAGTC、COMPUTEX2026 數計時開始。

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隨後又PO出黃仁勳參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw的影片，強調黃仁勳不得不驚喜現身台北的 Meet-a-Claw，這裡的開發者們正親自上手體驗AI 自主代理。

參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw，現場還有抽獎，並與得獎者合影。（圖取自NVIDIA GTC X帳號）

Touchdown, Taipei.



NVIDIA CEO Jensen Huang has landed, and the countdown to #NVIDIAGTC at #COMPUTEX2026 is on. pic.twitter.com/rDP2fN6a8u — NVIDIA Newsroom （@nvidianewsroom） May 23, 2026

Had to make a surprise visit to Meet-a-Claw

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