台積電要砍分紅消息瘋傳！員工炸鍋揚言「學三星罷工」

「護國神山」台積電的員工薪資及各項分紅獎金，一直是全民關注焦點。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕「護國神山」台積電的員工薪資及各項分紅獎金，一直是全民關注焦點。2026年目前為止台積電股價表現依舊亮眼，但近日卻有大量員工在臉書台積電相關社團表示台積電將砍員工分紅，相關貼文下方都是一片罵聲，更有員工揚言要比照三星電子上演罷工。

台積電社團大量員工氣炸。（取自臉書社團）

臉書「TSMC大小事」、「台積大小事」等社團，近日出現大量員工討論，表示聽到台積電將減少員工分紅的消息。員工紛紛痛批：「想改就改想變就變，就像內部的管理手法一樣，毫無誠信可言」、「員工每天戰戰兢兢的工作為公司賣肝賣命，結果砍員工分紅給股東嗎？」

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還有員工直接表示，聽到的消息是「砍15%」。他氣得問：「那平日晚上跟假日『Teams』可以自動off嗎？」不過確切消息還有待台積電進一步說明。

南韓三星電子近日爆發罷工事件，目前三星電子與工會達成的「初步薪資協議」正交付工會成員投票，投票於27日上午結束，屆時將揭曉三星會不會再次陷入罷工風暴。不少台積電員工表示：「27日見真章！」、「問一下，推動罷工會犯法嗎？」、「該罷工了」。

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