黃金怎麼不漲了？市場最擔心的事曝光

黃金近期走勢積弱不振。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格22日下跌，迎來連續第二週的週線跌勢，由於美伊衝突不確定性推動原油價格上漲，市場擔憂能源成本上升可能重新點燃通膨壓力，令市場對全球通膨與利率前景保持高度警惕，金價承壓。

綜合《Investing》等外媒報導，上週黃金始終難以吸引明顯買盤，除了中東地緣政治風險持續存在之外，市場對Fed政策轉向鷹派的預期不斷升溫，令黃金走勢持續承壓。現貨黃金22日下跌0.6%，報每盎司4515.83美元，6月交割的美國黃金期貨收跌0.4%，報4523.20美元。

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BNY分析師John Velis和David Tam上週宣佈，放棄此前關於Fed年內兩次降息的預測。與此同時，Fed在4月28日至29日會議紀錄也明顯偏向鷹派。

Fed會議記錄顯示，多位官員傾向於徹底移除政策聲明中的寬鬆傾向，並認爲，在中東局勢升級、能源價格上漲以及關稅壓力持續下，通膨風險仍偏向走高。多數Fed官員表示，如果通膨持續高於2%目標，未來可能需要進一步收緊政策。

分析人士指出，只要荷姆茲海峽問題無法徹底解決，原油供應風險就會存在，意味油價和全球通膨預期可能繼續維持高檔，限制黃金反彈空間。

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