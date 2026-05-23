北市府續「戰」密室逃脫 國土署︰或可參考新北市府補強

台北市密室逃脫店家「邏思起子」日前發生女員工遭勒頸身亡意外，北市府因此與中央數度互槓。對此，民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲認為，誰該負責不重要，有問題趕快解決就好，不要再打口水戰。（記者叢昌瑾攝）

〔記者高嘉和/台北報導〕針對北市府一再強調「密室逃脫建築物使用類組歸屬是中央權責的範疇」。國土署官員表示，雖然是否修改《建築物使用類組及變更使用辦法》，將「密室逃脫」明文歸屬D-1類組，還需要召集相關部會與地方政府討論；但建築法、消防法都是現成的工具，如果場所內有公共安全違規、逃生通道受阻，地方建管與消防單位本來就可以依法裁罰。

官員坦言，這樣陷入口水的爭執，實在無助於解決問題。因應各式產業變化快速，地方主管建築機關本應就場所的使用性質與樣態，依照建築物使用類組及變更使用辦法之組別定義，積極落實建物管理及公安申報檢查；而新北市府有「前例」、北市府可「參考」。

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國土署說，2018年即廣泛徵詢各地方政府的實務管理意見，並召集相關部會與地方政府召開研商會議，針對「互動情境體驗場所（密室逃脫）」適用的建築物使用類組獲共識歸屬為D-1類組，後續該類場所應依規模辦理公共安全檢查申報，樓地板面積300平方公尺以上為每年一次，未達300平方公尺則為每二年一次；「新北市府即有要求轄內該類場所辦理公共安全檢查申報」。

新北市市府在2023年主動函問國土署，得到「2018年會議已有地方共識歸屬D-1」回覆，就立刻展開跨局處聯合稽查與公安申報；2024年，新北市府同樣遇到不服的密室逃脫業者提起訴願，但成功讓業者訴願敗訴；同年八月將密室逃脫納入《新北市消費者保護自治條例》，強制要求業者投保公共意外險，利用地方現有政策工具就可先「補強」。

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