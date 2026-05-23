中國股市瘋造芯！虧損房企跨足半導體 散戶恐淪刀下韭菜

虧損累累的中國房地產開發商正轉向新的自救策略，進軍半導體生產。示意圖。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕虧損累累的中國房地產開發商正轉向新的自救策略：進軍半導體生產。一些上市房企在宣佈投資晶片製造後，股價一飛衝天，有些漲幅甚至數倍之多，在中國散戶瘋狂搶進半導體類股之際，此多元化策略讓中國的A股市場危機四伏。

上海達誠（Integrity）財務諮詢公司顧問丁海峰（Ding Haifeng，音譯）說，「晶片類股現在是散戶投資人的新寵，因為這類股票在中國科技創新中扮演關鍵角色，且承載整個國家希望；圍繞這些公司的喧囂不過是直白提醒：如果忽略公司的基本面，中國的交易所恐變成投機市場」。

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南華早報報導，北京房地產開發商「京投發展」（Metro Land）在上海上市的股票，本月13日觸及漲幅10%的漲停板，收20.85元人民幣。此前該公司宣佈收購以雷射訊號生產先進晶片的西安奇芯光電科技公司20%股份。

報導說，根據13日的收盤價，這家尚在虧損房企，股價從2025年底大漲389%。之後上海交易所發函要求京投發展澄清交易細節，並揭露其財務狀況，該公司股票22日下跌23.5%至15.96人民幣。這家房企去年虧損12億人民幣，虧損額較2024年擴大15.3%。

其他一些虧損的開發商與房地產相關公司，從在深圳上市的合肥城建發展公司到磁磚、陶瓷品製造商蒙娜麗莎集團，在宣佈投資晶片製造後，近期股價皆強勁反彈。

分析師估計，自2020年以來，已有超過10家虧損的開發商重組其資產，退出房地產市場，進入晶片製造或生物技術等高科技產業。這些領域是北京希望本土企業掌握的核心技術，以降低對西方企業的依賴。

中國地產市場在2020年底，北京推出措施，以抑制開發商的過度槓桿後開始萎縮，終結了中國房市長達30年的快速擴張。而在2026至2030年的十五五規劃中，北京矢言實現人工智慧領域的科技自主，而先進晶片的發展是該雄心的重中之重

上海早期的「天使」投資人尹然（Yin Ran，音譯）說，「然而這些類股的搶進熱潮終將導致崩盤，因為相關投資交易還未讓上市公司轉虧為盈，如果股價崩盤，那些追高的散戶必然損失慘重」。

報導說，中國散戶約有2億人，他們許多是退休人士。他們搶買陷入困境的房地產開發商股票，可能押注新的晶片製造子公司可能吸引豐厚的國家補貼，終使公司轉虧為盈。

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