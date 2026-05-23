我們沒有偷晶片！駐加拿大代表曾厚仁：台灣才是讓奇蹟發生的地方

台灣半導體產業在全球扮演舉足輕重地位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普多次公開指稱台灣偷走美國的半導體及晶片，台灣駐加拿大代表曾厚仁投書加媒指出，台灣的核心戰略產業的歷史常常被誤解，被各種相互競爭的敘事，甚至有時是徹頭徹尾的謬論所掩蓋，這並非一個偷晶片的故事，而是一個關於承諾、執行和點石成金的故事，台灣才是讓奇蹟發生的地方。

加拿大媒體《Ipolitics》22日刊出曾厚仁的投書，文章指出，在備受矚目的「川習會」之後，身為全球最成熟半導體生態系所在地、以及最先進晶片製造者的台灣，自然而然成為了焦點。

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然而，這個核心戰略產業在台灣的發展歷史卻經常被誤解，被各種互相衝突的論述、甚至有時是被徹頭徹尾的錯誤觀念所掩蓋。要理解為什麼台灣會處於美中對抗的中心，我們必須超越「晶片很重要」這個顯而易見的事實，深入探討台灣半導體產業的真正發展歷程。

文章提及，1976 年，工研院與美國 RCA 公司簽署了一份為期 10 年、價值 350 萬美元的協議。該交易包含了 250 萬美元的技術轉移費用和 100 萬美元的專利授權費，這一切都是在合法且透明的情況下進行的。在當時台灣人均收入還不到 400 美元的年代，政府就撥款了近 1000 萬美元用於積體電路（IC）的開發。這筆資金建立了台灣的第一座示範晶圓廠，並派遣了 20 多名工程師前往美國的 RCA 接受培訓。

儘管當時美國的製程已經達到了 3.5 微米的 NMOS 技術，但台灣選擇引進 RCA 的 7 微米 CMOS 技術，因為它成本更低、效率更高，且更適合台灣當時新興的消費性電子產業。這個看似微不足道的起點並沒有阻礙工研院的前進。相反地，工研院證明了半導體製造在台灣是行得通的。1980 年，政府將這項技術轉移給新成立的聯電，並獲得了15%的股份。

聯電在短短幾年內便開始獲利，並於 1985 年上市。受到這項成功的鼓舞，政府在 1983 年啟動另一項重大的半導體計畫：建立一座具備更先進 3 微米技術生產能力的 6 吋晶圓示範廠。這個耗資約 1 億美元的項目歷時四年，並培訓了約 400 名台灣工程師，為下一階段的發展奠定基石。

1987 年，這些工程師中的許多人加入了台積電。台積電租用了工研院的示範廠，並以 3 微米技術開始營運。透過國際合作以及在人才、製造和研發方面的持續投入，台灣的半導體產業實現了指數級的增長。

文章強調，這並不是一個「偷晶片」故事，而是一個關於承諾、執行力以及點石成金的故事。台灣才是讓奇蹟發生的地方，理解這段歷史，理解這段歷史對於理解台灣為何對美國乃至世界，都具有深遠的意義且至關重要。

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