黃仁勳提早來台！下午前往南港瓶蓋工廠「養龍蝦」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前訪台。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提早來台！原本外界預計黃仁勳將在27日抵達台灣，不過，黃仁勳行程大幅更動，預計今日下午四點半飛抵松山機場，隨即前往南港瓶蓋工廠「養龍蝦」，參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。

今年爆紅的開源AI工具OpenClaw，標誌為龍蝦，因此網友將安裝和使用過程喻為「養龍蝦」，作為個人的AI代理，OpenClaw能讓使用者可以在裝置上完成自動化寫作、開發程式，並操作檔案，黃仁勳盛讚龍蝦為「下一個ChatGPT」，認為OpenClaw就是「代理型電腦的作業系統」，輝達也在3月時順勢推出企業級「養龍蝦」AI代理平台NemoClaw。

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輝達指出，在台北國際電腦展COMPUTEX與GTC Taipei 正式揭幕前，邀請大家加入NVIDIA與台灣開發人員社群的行列，參與Meet‑A‑Claw匯集實作展示、技術講座與社群交流的午後盛會，現場展示可深入探索能全天候獨立運作的自主代理程式，瞭解其如何自動監測收件匣並提供每日客製化決策簡報，全程完全無需人工介入，還可聆聽來自NVIDIA 專家與社群開發人員推廣大使的技術分享。

黃仁勳此次來台停留時間比以往更長，預計將拜訪台積電等台灣AI供應鏈，下週與台灣AI供應鏈大老闆共進「兆元宴」，於6月1日在台北流行音樂中心發表主題演講，6月2日召開全球媒體記者會，並在台北國際電腦展為各大廠站台。

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