風場變局2》開發商洗牌加速 供應鏈籲3-3嚴審財務與開發能力

風電供應鏈普遍認為，森崴案是市場汰弱留強，但3-3選商要慎選開發商。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕森崴能源下市案引發市場關注，也讓台灣離岸風電產業體質再受矚目。國內風電供應鏈業者普遍認為，當前產業已從早期高速擴張的「爆發期」，逐步進入講求財務、開發與執行能力的「成長期」，未來市場將加速汰弱留強。業者也直言，今年底要進行3-3選商制度，應記取先前經驗，更重視開發商財務與實績審查，避免「拿得到、做不到」重演。

針對森崴與其他上市櫃公司事件，東方風能董事長陳柏霖認為，這反映出台灣離岸風電產業已從早期「爆發期」進入「成長期」。隨著產業逐步成熟，競爭力與體質將受到檢驗，「這是產業汰弱留強的過程」。

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台灣3-1、3-2風場開發近年推進不如預期，部分外資也陸續撤出市場。陳柏霖指出，全球離岸風電在美國總統川普上任後確實承受壓力，但台灣主要問題仍在於電價未明顯提升，導致部分非以能源為核心本業的開發商選擇退出。不過，像Ørsted、CIP等以能源為核心的國際開發商，仍持續深耕台灣市場。他認為，開發商離開不代表需求消失，而是產業逐步走向專業化與成熟化。

華新麗華董事長焦佑倫也說，沒有經驗的業者在開發過程中經常一再展延，但像CIP等具備國際實績的開發商，「拿到案場就沒有做不起來的問題」；相較之下，部分台灣本土業者缺乏經驗，確實較容易面臨執行困難，但「這不表示台灣風電產業沒有未來」。他認為，台灣風電發展目前面臨三大困境，包括部分開發商經驗與財力不足、政府留給開發商準備時間過短，以及社會對國產化成本存在迷思。

焦佑倫認為，只要產業鏈持續成形、規模擴大，風電開發成本自然有機會下降。他強調，台灣產業只要打入國際供應鏈，往往都能具備世界級競爭力，風電也不例外，「台灣沒有理由成為全球高成本市場」，風電發展重點仍在於產業自主能力與政策穩定性。他建議，風電開發商最重要的是具備實際開發能力，政府在後續3-3選商時，應更嚴格審查開發商財務能力、工程執行與國際實績，避免再出現案場延宕或推不動情況。

另一名供應鏈業者則觀察，森崴下市確實受到國際情勢與市場變化衝擊，但關鍵仍在成本控管能力，「對沒有經驗的開發商來說，確實比較辛苦」。至於森崴案是否衝擊市場對3-3風場選商信心，業者認為，此次已釋出不少對開發商有利條件，也針對成本機制進行調整，某種程度來看已有吸取先前3-1、3-2經驗，後續仍須觀察政策穩定性與融資環境是否改善。

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