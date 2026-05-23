風場變局1》台電二期年底倒數驚魂 風機安裝合約重談添變數

台電二期風場力拚年底完工。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕森崴旗下富崴能源因執行台電二期風場，財務出現危機，預計6月23日下市，有近四萬名股東手中股票將淪為壁紙，損失慘重。經濟部長龔明鑫表示，台電二期風場施工難度最高的基樁工程已順利完工，剩下風機安裝工程，仍盼能施工完成併網發電；據了解，富崴與風機廠商Vestas的安裝合約到期，雙方正在議約，能否在今年底完成將是一大變數。

台電二期風場過去就流標8次，最終2020年富崴能源以628.88億元得標，價格低於台電開出的640億元，更成為台灣首個離岸風場大統包商，但市場評論，案場多次流標就是金額預算問題，但富崴可能在成本控制上「想得太簡單」，尤其業主是台電公司，有使命必達的壓力，對富崴、森崴而言都是利大於弊。未料，台電近年財務也嚴重惡化，沒有對廠商追加款照單全收。台電董事長曾文生日前更直言，森崴下市是富崴財務問題，還是其他轉投資帶來比較大虧損，「必須要釐清」。

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今年4月經過公共工程會調解，台電同意追加55億元，是台電「直接監督付款」給下包商，包括東方風能、世紀鋼、世紀風電等業者都證實已拿到台電監督付款的指示函，東方風能也表示，今年仍會執行合約，世紀鋼集團是水下基礎廠商，已拿到97%款項，對公司影響不大。

森崴持續爭取追加款，以執行剩下的台電二期工程，但台電說明，現階段工期展延到4月中，只是因前4月的確無天氣窗可現場施工，富崴又再申請展延，後續將再進行調解程序。因合約完成涉及到罰款，以風機剩餘30支尚未安裝估算，一天罰款就是三千多萬元，台電也回應，若確認有罰則，會依契約執行，目前正持續進行海纜作業及風機安裝前準備，以今年完成併網為目標，其餘細節因尚在協調，不便說明。

但最關鍵是在風機安裝工程合約，廠商要求預付全部預估的工程款，雙方能否順利協商、施工都牽動到風場進度。台電二期已因不可抗力因素已展延到今年底，經濟部能源署也強調，依契約規定，台電可提出不可抗力、歸責申請，若確定成立則可免罰，若未成立，依契約規定處理開罰。

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