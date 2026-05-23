台積電落地鳳凰城！台灣生活圈成形 無人計程車、家鄉味提升便利性

隨著台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設廠，這座城市正在形成充滿台灣特色的生活圈。（彭博）

〔記者林菁樺／台北報導〕隨著台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設廠，這座城市正在形成充滿台灣特色的生活圈。外貿協會董事長黃志芳在「James On Air」影片中分享觀察指出，台灣企業進駐不僅改變了工業版圖，也影響了周邊的日常生活與社群機能。

黃志芳近期率逾150位企業領袖與代表，前往美國亞利桑那州鳳凰城，參加首屆「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」。他在影片中提到，鳳凰城的改變不僅發生在街道上，也展現在產業論壇與企業交流中。「在論壇現場可以看到許多台灣企業與當地夥伴討論合作與佈局，這不只是一場活動，而是一個起點，讓台灣企業慢慢從認識城市到真正落地。」

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在交通方面，他體驗鳳凰城的無人計程車，提到這類智慧交通科技已不再是科幻，而是城市生活的一部分。對於外派或出差人員而言，便利的交通直接影響生活適應度與安心感，幫助人才更快融入當地。黃志芳強調，「成熟的交通與生活配套，不只是辦公室與工廠，而是整個生活機能，影響企業能否真正紮根。」

而民以食為天，餐飲與生活服務也是台灣企業影響力的一部分。在鳳凰城，他品嚐到台灣味的餐點，感受到「不只是食物，而是讓人有回家的感覺」。這種從工作、交通到飲食的全面發展，展現出台灣企業帶動的生活圈逐步成型，形成小型的台灣社群。

黃志芳指出，鳳凰城正逐漸成為台灣企業在美西南部的重點據點，「台灣企業走到哪裡，人與生活的需求就跟到哪裡。」無論是工業布局、智慧交通，還是餐飲與社區生活，鳳凰城已具備讓海外人才安居、企業落地的完整條件。

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