台積電+2公司顛覆產業格局 外媒全都說了

台積電是迄今為止最大的邏輯晶片製造商，包括輝達和蘋果在內的多家公司都將台積電作為主要的晶片代工廠。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技七巨頭在人工智慧領域影響整個科技領域，但還有三家AI概念股值得投資者考慮，外媒The Motley Foll報導，包括台積電、美光和高通，它們與七巨頭一樣顛覆全球產業格局、並駕齊驅。

早在2023年，一位美國銀行分析師就給一組在股市中佔據主導地位數年的巨型科技股貼上了一個新的標籤：「七巨頭」（Magnificent Seven）。它們分別是（按當前市值排序）：輝達、Alphabet、蘋果公司、微軟、亞馬遜、Meta Platforms和特斯拉。這七家公司都取得令人難以置信的技術突破，並幫助塑造了我們今天所知的世界，而且自2023年以來，它們一直引領著市場。

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還有三家人工智慧 （AI） 股票被遺漏，它們同樣值得投資者考慮。對人工智慧產業產生類似影響的三隻股票分別是台積電、美光科技和博通。其中台積電和博通的估值接近2兆美元，即使是美光也接近8000億美元，因此它們與「七大科技巨頭」中的科技巨頭並駕齊驅。

台積電和美光

台積電和美光科技都是晶片製造商。顯而易見，人工智慧的建構需要大量的晶片，而這兩家公司正是最大的晶片生產商之一。台積電是一家第三方代工廠，生產其他公司設計的邏輯晶片；而美光科技則設計和製造自己的記憶體晶片。雖然這兩種晶片的技術和應用場景截然不同，但它們對於電腦設備的正常運作都至關重要。

台積電是迄今為止最大的邏輯晶片製造商，包括輝達和蘋果在內的多家公司都將台積電作為主要的晶片代工廠。記憶體晶片市場則較為同質化，各廠商的產品差異不大。這意味著該產業受供需關係主導，目前市場需求遠超過晶片製造商的供應能力。這使得美光及其同行擁有強大的定價權，並從中賺取巨額利潤。

同時，台積電和美光也在競相擴大產能，以滿足不斷成長的高需求。美光管理層預測，高頻寬記憶體（HBM）市場規模將從2025年的350億美元成長到2028年的1000億美元。這表明內存供應緊張的局面遠未結束，這將有助於美光繼續保持其在人工智慧領域舉足輕重的地位。

台積電也看到了不斷增長的需求，並預計其人工智慧晶片收入從2024年到2029年的複合年增長率（CAGR）將接近60%。這預示著這家人工智慧領域最重要的公司之一將迎來巨大的市場擴張。

博通

博通更像是輝達式的投資，但與這家人工智慧晶片領導者不同的是，它並沒有生產通用運算單元。相反，博通與其每個超大規模資料中心客戶合作，共同打造專用積體電路（ASIC），這些晶片經過專門設計，能夠處理客戶預期遇到的特定人工智慧工作負載類型。

由於ASIC在處理這些任務時比基於GPU的運算更具成本效益，因此它們變得越來越受歡迎。然而，如果情況發生變化，這些晶片可能會過時。不過，目前這些工作負載已經成熟，這種情況發生的風險很低。

因此，博通的人工智慧業務蓬勃發展。第一季度，其人工智慧半導體部門的營收成長104%，達到84億美元。客製化人工智慧晶片只是該業務的一部分，但管理層已告知投資者，到2027年，客製化人工智慧晶片的年收入將超過1000億美元。考慮到博通過去12個月的收入不足700億美元，其未來一年的成長潛力可能非常驚人。

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