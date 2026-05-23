台灣晶片關稅警報暫解除！美貿易代表說明「這1點」很重要

美國貿易代表傑米森·格里爾表示，預計美國不會立即對半導體徵收關稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer ）週五（22日）表示，預計美國不會立即對半導體徵收關稅，但未來若透過徵收關稅來保護晶片行業，以促進晶片生產回流，這一點非常重要。

美國總統川普一週2次公開稱台灣「偷走」美國半導體生意，讓外界擔心他是否要針對半導體加徵關稅。格里爾最新表示：短期內不會出台灣採行關稅措施。

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位於維吉尼亞州馬納薩斯 （Manassas） 記憶體晶片廠擴建活動時表示

格里爾在位於維吉尼亞州馬納薩斯 （Manassas） 記憶體晶片廠擴建活動時發表講話表示，任何旨在保護美國半導體產業的關稅都需要按照適當的順序實施，以促進美國產量。美國貿易代表辦公室期待已久的第232條款國家安全調查也需要進行。若未來祭出關稅措施，將視美國晶片製造回流及本土產能建設進度逐步推進。

格里爾說：「所以，對半導體徵收關稅非常重要。比保護這類設施更重要的是，確保我們在合適的時機以合適的金額徵收關稅」。他說：「短期內不會出台灣實施關稅措施」。

葛里爾坦言，全球半導體供應鏈經過數10年的外移，為了避免供應鏈在短期內出現失衡，美方在企業回流的過渡期間，仍會允許一定數量的晶片與相關產品進口，但未透露具體規模。





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