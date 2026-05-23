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蘇姿丰訪台狂PO照 嘗小吃樂開懷 手上鑽石超閃意外成焦點

2026/05/23 14:59

AMD執行長蘇茲丰（Lisa Su，右）訪台開心品嘗小吃。（圖取自Lisa Su X帳號）AMD執行長蘇茲丰（Lisa Su，右）訪台開心品嘗小吃。（圖取自Lisa Su X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕2026 Computex盛會倒數，全球科技大咖再度齊聚台灣，AMD董事長暨執行長蘇姿丰20日搶先抵台並宣布加碼投資台灣計畫。除了宣布將於台灣產業體系投資超過100億美元外，還撥空嘗小吃，手上鑽石意外成為焦點。

AMD執行長蘇茲丰（右）訪台，會見客戶、合作夥伴。（圖取自Lisa Su X帳號）AMD執行長蘇茲丰（右）訪台，會見客戶、合作夥伴。（圖取自Lisa Su X帳號）

蘇姿丰近日訪台，他表示，為滿足日益增長的AI基礎設施需求，將於台灣產業體系投資超過一百億美元，擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。

同時也宣布，AMD下一代處理器Venice採用台積電最先進的2奈米製程技術，已於台灣進入量產，並計畫未來於台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產；Venice是業界首款在台積電先進2奈米製程技術上進入量產的高效能運算（HPC）產品。

對於台積電產能供不應求，國際大廠輝達及AMD除了爭相向台積電追單之外，近來也陸續傳出轉向洽談英特爾、三星做為第二供應商，對此，蘇姿丰說，供應鏈確實相當緊俏，但目前對合作夥伴相當滿意，台積電是極為優秀的合作夥伴。

AMD執行長蘇茲丰（右）在社群平台PO出訪台照片。（圖取自Lisa Su X帳號）AMD執行長蘇茲丰（右）在社群平台PO出訪台照片。（圖取自Lisa Su X帳號）

蘇姿丰22日出席AI論壇時也表示，台灣是全球半導體能量最集中的地方，全球能將所有AI供應鏈集中在一起的地方只有台灣，形成基礎材料、先進製程、後段技術、OEM／ODM到機櫃級製造的完整生態系，看好台灣供應鏈的技術實力。

蘇姿丰23日也在社群平台PO文說，很高興能回到台灣，與客戶、合作夥伴和行業領袖們共度時光，並親眼見證整個生態系統中令人驚嘆的創新步伐。精彩的對話、美味的佳餚，以及人工智慧領域蓬勃發展的勢頭，都令人振奮。

蘇姿丰同時PO出4張照片，其中一張輕裝品嘗小吃的畫面特別引起關注，陪同吃台灣小吃的AMD運算與顯示卡事業部資深副總裁暨總經理Jack Huynh，2人笑開懷的模樣看起來吃得相當開心。

網友則對蘇姿丰手上的鑽石更感興趣，驚呼手上的鑽石比小吃更吸睛。

MD執行長蘇茲丰（右）訪台出席AI論壇。（圖取自Lisa Su X帳號）MD執行長蘇茲丰（右）訪台出席AI論壇。（圖取自Lisa Su X帳號）

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