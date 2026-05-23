蘇姿丰訪台狂PO照 嘗小吃樂開懷 手上鑽石超閃意外成焦點

AMD執行長蘇茲丰（Lisa Su，右）訪台開心品嘗小吃。（圖取自Lisa Su X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕2026 Computex盛會倒數，全球科技大咖再度齊聚台灣，AMD董事長暨執行長蘇姿丰20日搶先抵台並宣布加碼投資台灣計畫。除了宣布將於台灣產業體系投資超過100億美元外，還撥空嘗小吃，手上鑽石意外成為焦點。

AMD執行長蘇茲丰（右）訪台，會見客戶、合作夥伴。（圖取自Lisa Su X帳號）

蘇姿丰近日訪台，他表示，為滿足日益增長的AI基礎設施需求，將於台灣產業體系投資超過一百億美元，擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。

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同時也宣布，AMD下一代處理器Venice採用台積電最先進的2奈米製程技術，已於台灣進入量產，並計畫未來於台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產；Venice是業界首款在台積電先進2奈米製程技術上進入量產的高效能運算（HPC）產品。

對於台積電產能供不應求，國際大廠輝達及AMD除了爭相向台積電追單之外，近來也陸續傳出轉向洽談英特爾、三星做為第二供應商，對此，蘇姿丰說，供應鏈確實相當緊俏，但目前對合作夥伴相當滿意，台積電是極為優秀的合作夥伴。

AMD執行長蘇茲丰（右）在社群平台PO出訪台照片。（圖取自Lisa Su X帳號）

蘇姿丰22日出席AI論壇時也表示，台灣是全球半導體能量最集中的地方，全球能將所有AI供應鏈集中在一起的地方只有台灣，形成基礎材料、先進製程、後段技術、OEM／ODM到機櫃級製造的完整生態系，看好台灣供應鏈的技術實力。

蘇姿丰23日也在社群平台PO文說，很高興能回到台灣，與客戶、合作夥伴和行業領袖們共度時光，並親眼見證整個生態系統中令人驚嘆的創新步伐。精彩的對話、美味的佳餚，以及人工智慧領域蓬勃發展的勢頭，都令人振奮。

蘇姿丰同時PO出4張照片，其中一張輕裝品嘗小吃的畫面特別引起關注，陪同吃台灣小吃的AMD運算與顯示卡事業部資深副總裁暨總經理Jack Huynh，2人笑開懷的模樣看起來吃得相當開心。

網友則對蘇姿丰手上的鑽石更感興趣，驚呼手上的鑽石比小吃更吸睛。

MD執行長蘇茲丰（右）訪台出席AI論壇。（圖取自Lisa Su X帳號）

Always great to be back in Taiwan spending time with customers, partners, and industry leaders and seeing firsthand the incredible pace of innovation happening across the ecosystem. Great conversations, great food, and tremendous momentum ahead for AI. pic.twitter.com/7dJb8DBcZf — Lisa Su （@LisaSu） May 22, 2026

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