日本IT業真的比較爽？41歲工程師跨國待8年：請假不用解釋、工時超自由

柳珍值過去對日本企業一直抱持著「嚴肅、刻板」的印象，但實際來到日本後，他卻經歷了足以顛覆既有印象的文化衝擊，（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕跨國到日本當工程師會是怎麼樣的經歷？南韓一名曾在三星集團（Samsung Group）擔任工程師的41歲男子柳珍植（リュ・ジンシク）日前接受日本媒體採訪，他在8年前從三星離職，跳槽到日本科技公司「GMO Pepabo」，過去他對日本企業一直抱持著「嚴肅、刻板」的印象，但實際來到日本後，他卻經歷了足以顛覆既有印象的文化衝擊，不只有彈性工時制度，請假也不會被問東問西，只是柳珍植也坦言，日本在數位化上的落後程度，讓他十分不適應。

日本媒體《ITmedia》報導，柳珍植出生於首爾，在弘益大學主修電腦科學，2010年透過實習進入三星集團旗下IT企業三星SDS（Samsung SDS）工作，主要是SI（系統整合）業務，在工作約9年後，他轉職到現在的GMO Pepabo，在主機代管事業部擔任基礎設施工程師，負責網站與網域服務等大量使用者系統的營運管理，從現場改善到客服應對都需參與。

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目前，柳珍植在「GMO Pepabo」據點所在地福岡上班，並與妻子和兒子一家三口定居福岡生活。

儘管在南韓已有穩定職涯，為何柳珍植仍決定赴日本工作？他指出背後有2個原因，首先是他想直接感受到使用者的回饋。前一份工作主要是BtoB業務，「我開始強烈希望能參與由自己公司直接營運的服務，並親自感受使用者反應」，其次是他想活用大學專業，更專注於純粹的IT技術領域。」

另外，柳珍植原本就對海外生活感興趣，受到遊戲與動漫影響，他從國中時期便開始學習日文。之後在南韓舉辦的徵才活動中接觸到GMO Pepabo，經過數個月甄選後，33歲正式展開在日本的職涯。

被問到兩國工作環境的不同，柳珍植認為，南韓社會非常重視「履歷背景」，他回憶自己當年除了大學成績與語言能力外，還特別把汽車駕訓班教練的經驗寫進履歷，用來證明自己具備「教導他人的能力」，藉此通過筆試與面試。

對於一路在高壓競爭環境中成長的柳珍植而言，日本企業文化帶來許多衝擊。其中最讓他震驚的，是與公司社長之間的距離感。他說：「我原本對日本企業與社會有種模糊的『很嚴肅』印象，但實際來到日本後，發現這裡的文化其實非常自由。」

柳珍植說：「最讓我震驚的是公司活動時，社長竟然親自穿上聖誕老人服裝發禮物。在前公司裡，社長是那種即使在公司遇到，也不敢主動打招呼的存在，非常高高在上。但在現在的公司，大家卻像對待坐在旁邊工作的夥伴一樣自然聊天，真的讓我非常震撼。」

除了企業文化外，工作制度上的差異，也讓柳珍植印象深刻，他說：「現在公司採用彈性工時制度，非常自由。申請特休時，也不會被詳細追問理由，很順利就能核准。我很喜歡這種文化。」

柳珍植認為，日韓兩國對工作的思維方式存在巨大差異，南韓職場文化最具代表性的詞就是「快快快」，非常重視速度與成果，相較之下，日本企業則更重視決策形成前的「過程」，他說：「在日本推動專案時，不是先決定大方向，而是會先蒐集資訊、讓所有人共享，再保留充分討論時間。感覺像是大家一步一步、配合彼此步調慢慢往前推進。」

此外，在三星SDS時，公司工程師到了一定年齡後升任管理職，是理所當然的職涯路線；但現在呆的日本公司，則尊重「一輩子持續當工程師、精進技術」的選擇。

不過，在生活層面上，柳珍植也坦言，自己常對日本數位化進度緩慢感到困惑。像是剛來日本時，開銀行帳戶與申辦手機真的讓他吃盡苦頭。因為銀行說沒有手機不能開戶，但申請手機又需要銀行帳戶，甚至只是辦一本銀行存摺，都得先臨櫃辦理，之後還要等好幾週才能拿到，但南韓很多事情當場就能完成。

柳珍植也表示，如果日本未來想持續成為海外人才願意工作的社會，那種對變化過於保守的傾向，仍有改善空間。不過另一方面，他也感覺日本自新冠疫情之後，改變速度其實已明顯加快。

柳珍植指出，雖然近年房租物價有提高，但日本整體社會環境仍相對穩定。而且日本比南韓更尊重個人特質與能力。歷經韓國高速競爭社會，以及日本重視共識與個人價值的文化後，柳珍植在如今的生活環境中，找到了屬於自己的平衡與認同感。

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