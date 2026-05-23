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三星員工獎金1240萬元 南韓一般勞工悲憤

2026/05/23 09:32

南韓三星電子員工明年績效獎金達6億韓元，引發一般勞工的悲憤。（歐新社）南韓三星電子員工明年績效獎金達6億韓元，引發一般勞工的悲憤。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星電子員工明年績效獎金達每人平均6億韓元（約新台幣1240萬元），引發一般勞工的悲憤，首爾大學國家未來戰略研究院、《朝鮮日報》委託Hankook Research展開民調，有高達78％的受訪者對不公平的社會結構感到憤怒。

《朝鮮日報》報導，首爾瑞草區三星電子大樓附近超商的27歲朴姓員工，22日早上7時正忙碌地幫上班族結帳，當天報紙頭版為「三星員工明年獎金6億韓元」，讓朴男感到憤怒又空虛，因為他每天在超商工作10小時，月薪為180萬韓元（約新台幣3萬7246元）。

民調公司Hankook Research對南韓3043名男女進行調查，發現有78％對社會的不平等相當不滿，包括資產、收入、住房等情況，其中以40歲、50歲、60歲世代以及中產階級最為憤怒。

有1名在石油公司當主管的45歲金姓男子表示，他原本還覺得自己的工作還不錯，但是看到半導體公司的績效獎金後感到既沮喪又悲憤，導致他上班時無法集中精神。據了解，三星電子、SK海力士傳出明年都會發放高額績效獎金，讓南韓一般勞工哀嘆不已。

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