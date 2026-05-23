50歲後別衝動提早退休！他的FIRE生活變惡夢 最後只能低薪打工

在缺乏通用技能的情況下，憑著一時衝動提早退休，最終很可能在轉職市場上不被認可。示意圖，（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著「FIRE」（財務自由、提早退休）概念在全球流行，越來越多人希望透過投資累積資產，提早離開職場，曾在東京都內IT企業擔任管理職的日本52歲男子Kenji（化名），也在擁有1.2億日圓（約2421萬元新台幣）資產後，於51歲決定提前退休。然而，在自由生活盡頭等待著他的，卻是殘酷的現實。報導分析，若在缺乏通用技能的情況下，憑著一時衝動提早退休，最終很可能在轉職市場上不被認可，工作選擇也將大幅受限。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，Kenji退休前年收入約950萬日圓（約191.7萬元新台幣）、扣稅後實領約700萬日圓（約141.2萬元新台幣），與妻子及就讀國中的兒子一家三口，經濟生活原本十分穩定。然而，他表示，自己早已被每天身為中階主管所承受的壓力與公司內部政治鬥爭消耗殆盡。

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就在那時，公司開始招募自願提早退休人員，Kenji因此決定申請，之後他順利獲准提前退休，並拿到額外加碼、實領約2300萬日圓（約464.1萬元新台幣）的退休金。再加上過去累積的存款、投資信託，以及父母留下的遺產，他的總資產達到約1.2億日圓。

Kenji心想，有這麼多錢，應該可以一輩子玩樂過日子，於是在交接工作完成後便開始消化特休假，他帶著「再也不當上班族了」的暢快心情，離開了工作多年的公司。

剛退休時，Kenji因擺脫多年壓力而充分享受自由生活，但也失去了社會性的生活框架，生活作息迅速崩壞，白天沉迷網路論壇與股價資訊，晚上則打電動到深夜，每天睡到中午後才起床還喝酒。

妻子質問他：「每天待在家裡無所事事，只會喝酒，你打算一直這樣下去嗎？兒子都快要高中考試了，身為父親的你這麼沒幹勁到底怎麼回事？」Kenji則反嗆：「你們反正是靠我的錢在生活，少抱怨。」

就在Kenji退休1年後，徹底心灰意冷的妻子帶著兒子返回娘家，分居的夫妻倆談妥，Kenji每月得付20萬日圓（約4.03萬元新台幣）的生活費與兒子教育費，他當時還心想，只要自己繼續扛起一家之主的責任，總有一天能挽回家人的感情，但直到孤獨感降臨，他才明白「連結感」的重要性。

Kenji後來才意識到：「公司與家庭這兩個社群，其實一直是自己精神上的支柱。」但妻子希望暫時保持距離，由於Kenji除了自己的生活開銷，還得負擔妻兒的生活費，讓他開始對資產持續縮水感到恐懼。

但比起金錢，更讓Kenji痛苦的，其實是深不見底的孤獨感，雖然他開始為了重新與社會建立連結而求職。然而，職場並未熱情接一名50多歲的前管理職，投了數十家公司履歷，連面試機會都很難拿到，如今只能以時薪制派遣員工身分，每天從事簡單行政工作。

報導指出，許多人誤以為自己在原公司累積的經驗，在外部市場也能照樣通用，卻忽略了客觀檢視自身市場價值與技能的重要性。若在缺乏通用技能的情況下，憑著一時衝動提早退休，最終很可能在轉職市場上不被認可，工作選擇也將大幅受限。

以Kenji來說，他原本以為靠著充足金錢就能獲得自由，但卻失去了人際關係、社會認同與自身定位，也凸顯出FIRE生活中，那些最容易被忽略的風險。

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