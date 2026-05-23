大谷翔平「薪水超低」但年收卻衝全球第5！超狂場外代言收入震驚體壇

大谷翔平雖然年薪僅200萬美元，但靠著預估高達1.25億美元的場外收入，以1.276億美元一舉成為全球收入最高運動員榜的第5名。（法新社）

「C羅」C.羅納度以3億美元，連續4年、生涯第6度高居運動員收入排行榜榜首。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年全球收入最高的前10大運動員出爐！MLB洛杉磯道奇的大谷翔平雖然年薪僅200萬美元，但靠著預估高達1.25億美元的場外收入，以1.276億美元一舉成為全球收入最高運動員榜的第5名，至於41歲傳奇足球運動員「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）則以3億美元，連續4年、生涯第6度高居運動員收入排行榜榜首。

根據美國財經媒體《富比士》（Forbes）統計過去12個月的運動員年收入，C.羅納度2025年扣除稅金與經紀人費用前的預估收入達3億美元，這筆總收入包括他與沙烏地阿拉伯職業足球聯賽球隊艾納斯（Al Nassr）帶來的約2.35億美元薪資，以及來自代言、出席活動、授權、紀念商品與其他商業事業的6500萬美元。

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C.羅納度3億美元的年收入，追平拳王梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）在2015年的紀錄，成為《富比士》自1990年開始發布運動員收入排行榜以來所統計到的最高金額。而C.羅納度6次登頂運動員收入榜的紀錄，追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），僅次於11度高居榜首的高爾夫球星「老虎」伍茲（Tiger Woods）。

在場外收入方面，沒有人比大谷翔平表現更亮眼，大谷翔平於2023年12月與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元合約中，絕大部分薪資都採延後支付方式，因此他只有200萬美元年薪，去年還有透過參加MLB明星賽獲得4萬美元獎金，以及隨道奇奪下世界大賽冠軍的約48.5萬美元季後賽獎金。

大谷翔平的大部分收入來自代言合作夥伴，他目前擁有超過20家贊助商，包括Fanatics、Hugo Boss與New Balance等西方品牌，以及日本本土企業，如FamilyMart全家便利商店、伊藤園茶飲與精工（Seiko）手錶等。其中近期新增的合作品牌包括Grand Seiko、日本郵貯銀行（Japan Post Bank）、麒麟（Kirin）保健品以及華歌爾（Wacoal）運動服飾。

大谷翔平在2026年的排行榜中，便以1.276億美元收入，超越了紐約大都會索托（Juan Soto）在2025年創下的1.14億美元收入，成為MLB歷史收入王。

2026年全球收入最高的10位運動員依序為：C.羅納度（3億美元、足球）、阿瓦雷茲（Canelo Álvarez、1.7億美元、拳擊）、梅西（Lionel Messi、1.4億美元，足球）、詹姆斯（LeBron James、1.378億美元、籃球）、大谷翔平（1.276億美元、棒球）。

以及柯瑞（Stephen Curry、1.247億美元、籃球）、拉姆（Jon Rahm、1.07億美元、高爾夫球）、本澤馬（Karim Benzema、1.04億美元、足球）、杜蘭特（Kevin Durant、1.038億美元、籃球）、漢米爾頓（Lewis Hamilton、1億美元、F1賽車）

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