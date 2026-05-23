台股一年飆89.73％ 漲幅躍全球第三強

台股一年飆近九成，累計漲幅躍全球第三強（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股一年來、漲幅高達89.73%，全球股市第三強。根據統計，台股大盤指數展現多頭格局及氣勢，累計12個月漲幅接近90%之多；若檢視1個月，也高漲幅達10.55%。投信機構表示，市場持續正面看待AI行情，由於台股短線已經漲多，若遇到大幅回檔修正，反而是提供逢低布局良機。

台股再寫歷史新高紀錄！投信法人表示，在投資人重拾對中東戰事，可能很快解決的樂觀情緒下，國際油價、美國公債殖利率雙雙下滑，激勵美股三大指數大幅反彈，帶動台股加權指數連二日大漲逾2200點，重返4萬2000點大關之上。本周終場以4萬2,267.97點作收，投資人期盼台股下周能再挑戰新高。

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首先，根據統計，檢視全球股市一年以來的表現，前四強分別是「南韓股市」累計上漲197.67%；「費城半導體」居次排第二，漲幅為149.11%；「台灣加權」一年登上全球第三名，漲幅累計89.73%；第四名是「費城金銀」漲幅為89.06%。

其次，如果縮短時間檢視，以一個月時間，漲幅前三大依序為「費城半導體」漲最兇、幅度達24.02%；「南韓」上漲22.34%；至於「台灣加權」10.55%，一個月漲幅、同樣是位居全球第三名。

台新主流基金經理人黃千雲指出，AI大趨勢不變且正改寫產業格局，需求往推論應用擴散的情況正在加大，Nvidia、Amazon等業者也持續加大供應鏈投資，相關供應商訂單能見度正在拉長，持續正面看待AI行情，AI短線的大幅回檔修正提供逢低布局良機。

尤其，近期外部環境主要風險在於通膨較預期走高，市場開始往升息預期，導致高評價的AI族群面臨修正壓力，不過，AI大趨勢不變且正改寫產業格局，需求往推論應用擴散的情況正在加大，Nvidia、Amazon等業者也持續加大供應鏈投資，相關供應商訂單能見度正在拉長，持續正面看待AI行情，AI短線的大幅回檔修正提供逢低布局良機。

黃千雲指出，就基本面分析，美股第一季整體財報優於預期，本季通訊服務類股獲利大幅超出市場預期，主要是Google、Meta的貢獻，而半導體科技族群仍是表現最好的產業，均受惠AI需求推升。這也使分析師將2026年美股企業獲利年增率預估由三月底的17.1%上修至21.5%，提供台股供應鏈強力的業績支撐。

就產業趨勢分析，台新投信表示，AI持續改寫產業格局，需求逐步由訓練基建往推論應用擴散，晶片需求量龐大使得供應鏈訂單能見度甚至長達1.5-2年，為確保原物料供應順暢，Nvidia持續加大供應鏈投資，其近期投資重心為光通，反映傳輸對AI市場的重要性提升。

投信指出，操作上，建議首選AI受惠、高殖利率、營運轉機題材，看好族群包括AI基建及應用相關個股；矽光；Edge AI；半導體； CCL/PCB；散熱；電源；低軌衛星；資安；高殖利率等。

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