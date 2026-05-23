三星引燃烽火！韓製藥、電信、造船工會要求績效獎金達營利30％

三星電子工會成功與資方達成薪酬協議，引發其他產業工會跟進仿效。（彭博）

首次上稿 5-22 23:58

更新時間 5-23 05:45

〔編譯魏國金／台北報導〕三星電子的罷工風波在勞資達成分紅協議後及時踩煞車，然而卻掀起各產業要求跟進提高分紅比例的風潮，從三星代工製藥子公司三星生物製劑、通訊科技公司、電信公司到造船業者都要求將一定比例的營業利潤作為員工獎金。

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南韓中央日報報導，從明年起，三星半導體部門前一年利潤的10.5%將作為績效獎金，以公司股票形式發放給員工，為期10年，之前設定的獎金發放上限將取消。

10.5%的績效獎金將分為兩部份發放：40%均分給記憶體、晶片製造與晶片設計業務單位，其餘60%依據各單位業績發放。由於今年預料只有記憶體在人工智慧（AI）與高頻寬記憶體（HBM）榮景帶動下轉虧為盈，因此可囊括全部60%的獎金。

三星電子的這項勞資協議已為其他產業的工會鋪展跟進之路。

在多年低迷後有望轉虧為盈的造船業，HD現代重工與HD現代三湖重工業的工會要求營業利潤30%作為員工績效獎金，韓華海洋的工會也呼籲全面改革紅利發放結構。

韓國企業聯合會警告，三星的勞資協議不應成為標準，該聯合會說，「此協議是三星電子的特有狀況，不應普遍化至各行各業」。

儘管如此，各產業工會正爭取將特定比例的營業利潤作為員工應得的報酬。韓國最大科技網路巨頭Kakao、三星生物製劑、現代汽車、電訊營運商LG U+都要求營業利潤30%作為績效獎金。

世宗大學管理學系教授黃永植（Hwang Yong-sik，音譯）說，「因為是三星，三星任何舉措實際上都將成為新常態。我毫不誇張的說，韓國績效獎金發放的新常態已來臨」。

他補充，「在公司層面，一部分利潤現在會自動歸類為固定成本。之前企業透過更有組織的提撥程序，預留未來投資、研發與資本支出的所需資金，然後得出可分配的金額，現在相關程序消失了」。

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