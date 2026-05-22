AI狂潮贏家不只台積電 聯發科、三星股價漲逾125％更耀眼

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管台積電銷售與獲利亮眼，今年以來股價上漲42.3%，但遠不及聯發科的飆漲162.6%、三星電子的127.6%漲幅。彭博報導，這顯示人工智慧（AI）榮景引爆的硬體需求，使投資人的目光不再僅聚焦於為輝達生產最先進晶片的台積電。

報導指出，隨著AI主流應用帶動的硬體需求不僅限於台積電為輝達生產的最先進晶片。交易員正追逐更廣泛的受益標的。從日益嚴峻的記憶體短缺，到機器人的進展，許多子題材也吸引投資人青睞。

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這導致台積電的股價漲幅與聯發科的差距，創有紀錄以來最大。與此同時，全球最大記憶體三星電子的市值與台積電的落差縮小，躋身1兆美元俱樂部。

銳聯財智（Rayliant Global Advisors）駐波士頓投資長許仲翔（Jason Hsu）說，目前市場正出現「結構性的從台積電分散配置」現象。新募集的資金正「不成比例的流向其他也受惠於AI紀錄性資本支出的科技公司」。

毫無疑問，作為幾乎所有輝達尖端繪圖處理器（GPU）的代工廠，台積電仍將持續受益於AI需求，然而，隨著AI進一步深入推論階段，其他業者正崛起為新贏家。

晶片設計公司聯發科成為熱門投資標的，該公司正協助Google開發專用積體電路（ASIC）。相對低階的中央處理器（CPU）需求也加劇，而這些CPU可由三星與英特爾的代工廠生產。

瑞士亞洲金融服務（Swiss-Asia Financial Services）投資組合經理人Brian Ooi說，「代理式AI正驅動AI標的交易擴大，因為代理需要更多CPU；隨著AI支出從訓練轉向推論，我預期這樣的擴大趨勢將持續，並成為AI交易的下一個主軸」。

在輝達公佈財報後，聯發科過去兩個交易日上漲約20%，遠超過台積電3%的漲幅。由於台積電專注於邏輯晶片，使其亦無法直接受惠於記憶體榮景，而三星與相關業者股價大漲。台積電股價的表現與輝達如出一轍，儘管獲利成長強勁，但股價漲勢並不相稱。

台積電漲勢並不亮眼的另一原因是，許多主動型基金對單一股票設有10%持有上限。由於台積電佔台股權重逾40%，這使得基金必須買進其他股票，才能跟上台股表現。

GAM投資管理基金經理Jian Shi Cortesi 說：「我持有的台積電接近10%，過去幾月在AI需求帶動下也增持更多台灣科技股」，這些公司包括晶片封裝、電源管理、散熱與印刷電路板。

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