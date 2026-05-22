頂大畢業棄千萬年薪 他25歲創業收入剩零頭親吐不悔原因

Sarah Guller曾是高薪一族，現在是美妝品牌負責人。（圖取自領英）

〔財經頻道／綜合報導〕「高年薪通常伴隨高壓工作」是職場常見的定律，最終可能造成過勞或焦慮。一名史丹佛大學的畢業生領著34.5萬美元（約台幣1086萬）的年薪，不僅經常工作到深夜，還壓力大到狂掉髮，最後選擇創業投入美妝行業，收入雖然只有以前的零頭，仍然不後悔，因為重新找回最珍貴的健康，時間也更自由了。

《商業內幕》報導，今年25歲的居萊爾（Sarah Guller）從史丹佛大學畢業後，幸運跳過了一般人必經的投資銀行階段，直接進入波士頓的一家成長股權基金（Growth Equity），後來又回到加州進入另一家私募股權公司。

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她說，在外人眼裡，自己是不折不扣的人生勝利組，24 歲拿著 34.6 萬美元的年薪，朋友們總是在問我：「妳到底是怎麼辦到的？」，但居萊爾過得一點都不快樂。

她說，踏入職場後，成了一個被高度制式化排程的機器，甚至忙到錯過家人的生日。大多數日子裡，經常加班到半夜，隨之而來的是嚴重的健康警訊，頭髮開始大把大把地掉。拿著讓同學羨慕的薪水，卻陷入了「我應該要快樂，但為什麼我這麼痛苦」的無聲掙扎。

直到兩年半前，事情迎來了轉機。居萊爾一位在 WNBA（美國女子國家籃球協會）打球的史丹佛好友找到我，身為運動員，她常苦惱於化妝品脫妝的問題；當時居萊爾恰好在負責美妝品牌的投資，發現市面上雖然有成百上千個美妝品牌，卻沒有一個專為「高強度運動表現」設計的主流品牌，於是開啟創業之路。

現在，品牌已經正式上線一個月了。居萊爾每天工作時間其實跟以前在金融圈差不多，收入卻只剩以前的零頭。過去居萊爾習慣不看價格標籤、隨時去奢華旅行、買設計師名牌；現在必須對很多慾望說「不」，不再頻繁外食或購物，但居萊爾從不後悔。

她說，雖然現在工作時間一樣長，但這一次是為了自己熱愛的事物而忙，每天中午可以去上皮拉提斯，可以為自己煮健康的三餐，這對心理健康帶來難以想像的正面影響，也有時間陪伴 16 歲的雙胞胎弟妹。

她強調，自己所有籌碼都已經投入美妝創業了，雖然生活不再奢華，但重新掌握了時間與健康。

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