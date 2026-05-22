北京不鬆綁1禁令 馬斯克踢鐵板了

紐時指出，馬斯克隨川普訪中，目的是希望採購中國太陽能製造設備，目前尚未取得成功。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克13日隨美國總統川普訪問中國，知情人士透露，這是因為北京阻止蘇州邁為科技向特斯拉出口價值近30億美元（約台幣945億）的太陽能製造設備，不過目前為止，沒有跡象顯示馬斯克此行取得成功。

紐時中文報導，上週陪同川普在中國參加會議和盛大宴會的執行長們，正試圖同時討好川普政府和中國政府，他們敏銳地意識到，任何一方的支持都可能決定其企業的成敗。然而，包括波音、蘋果、輝達、嘉吉及其他公司高管在內的代表團抵達北京時，卻帶著對在中國做生意的各種商業抱怨。

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據一位不願公開身份的知情人士透露，最近幾週，北京阻止中國供應商蘇州邁為科技向特斯拉出口高端太陽能製造設備。作為其太陽能和儲能業務的一部分，特斯拉一直希望從蘇州邁為購買價值近30億美元的製造設備，生產能夠進一步推動向可持續能源過渡的產品，並為美國帶來約100吉瓦的太陽能產能。

報導指，特斯拉在中國也有重大的商業利益，其上海工廠是該公司最大的工廠，但該人士表示，馬斯克訪問中國是希望解封這些太陽能製造設備的出口。不過，目前還沒有跡象表明瑪斯克的努力取得成功。

對此，馬斯克和特斯拉沒有回應置評請求。

報導還說，其他美企公司也有各自的抱怨，代表團中的賓州半導體公司Coherent一直難以獲得磷化銦，這種由中國出口的材料是製造數據中心光子晶片必備的。中國也尚未批准採購輝達的H200晶片，儘管今年早些時候，美國政府已批准該公司將這些晶片出售給包括阿里巴巴、騰訊和字節跳動在內的中國主要科技公司。

報導提及，中國官員已禁止同樣在代表團中的Meta公司對人工智慧公司Manus的收購，因為擔心人工智慧專業技術流出中國。此外，北京認定代表團中的美光生產的產品存在安全風險，這意味著美光不能向從事關鍵基礎設施的特定中國公司銷售產品。

報導稱，試圖在兩國做生意的跨國公司往往成為美中地緣政治緊張局勢的犧牲品，北京採取部分措施是為了保護本國企業免受外國競爭對手的衝擊，另一些則是在回應美國針對中企實施的關稅、制裁或處罰。

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