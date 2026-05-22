防中共科技間諜！美議員要求強制審查6中企 DeepSeek中鏢

美議員要求強制審查DeepSeek等6家中國科技公司是否危及國安。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國參議員史考特（Rick Scott）和科頓（Tom Cotton）提出了《2026 年阻止中共間諜技術法案》，該法案強制國家安全官員審查6家中國科技公司，是否威脅美國國安，中國AI新創公司DeepSeek就是其中之一。

根據史考特辦公室所發布的新聞稿，2026 年《阻止中共間諜技術法案》將強制國家安全官員審查所謂的「中國六小龍」的產品。史考特辦公室表示，這些公司處於「中國共產黨進軍人工智慧、機器人和數位產業的前沿」。

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6家中企名單包括DeepSeek，這是一個大型語言模型，一些人認為它對美國在該領域的創新構成生存威脅；遊戲科學（Game Science）則一家製作電子遊戲的公司；宇樹科技（Unitree Robotics）和雲深處科技（Deep Robotics）則是生產機器人；強腦科技（BrainCo）專門從事神經技術的公司；群核（Manycore Tech）是一家專注於空間設計的軟體公司。

該法案也將適用於這些公司的子公司、關聯公司、合作夥伴、合資企業，或經其授權生產或提供此類設備或服務的實體所生產或提供的通訊設備或服務。

近期報告顯示，總部位於中國的宇樹科技在其機器人平台中整合了一個名為「CloudSail」的未公開遠端存取通道，該通道可將宇樹的產品連接到其位於中國的伺服器。另一家被列入名單的公司強腦科技，據稱維護並收集腦電波活動數據，並於2019年在波士頓一所學校對美國小學生使用了其研發的頭戴式設備。

據悉，強腦科技還將其技術整合到宇樹機器人的人形機器人中，並與中國「國防七子」高校中的幾所進行了合作，「國防七子」大學是美國正式認定的與中國國防工業關係密切的大學。

這項新法案將賦予聯邦政府一年的時間來調查並確定這些公司的設備或服務是否對國家安全或生活方式構成威脅。如果答案是肯定的，相關產品或服務將被列入聯邦通訊委員會（FCC）的「受管制清單」，該清單負責追蹤危險的通訊設備和服務。

史考各表示，「共產中國不是我們的朋友，他們選擇成為我們的敵人，並企圖摧毀我們。因此，我們必須確保任何與中國人民解放軍和中國共產黨有關聯的公司或實體，都不能不受限制地進入美國經濟。通過禁止中國共產黨公司進入美國市場，美國製造業將獲得更公平的競爭。」

科頓也強調，中國技術威脅美國人的隱私和國家安全，我們的法案將禁止任何對安全構成不可接受風險的中國技術在美國銷售。

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