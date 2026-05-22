潤泰人馬進駐鼎晉生技 集團資源全面加持 加速轉型

鼎晉今日舉辦股東常會，董事長蔣永芳掌舵，整合潤泰集團資源與國際藥廠經驗，助力OBI-858臨床推進國際市場。圖左二為董事長蔣永芳、圖右二為執行長周珮芬。（鼎晉提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣首家肉毒桿菌素新藥公司—興櫃鼎晉生技（7876）今舉行股東會，進行董事改選，會後選出曾擔任大潤發執行長的蔣永芳出任鼎晉董事長，並延攬擁有全球製藥產業35年輝煌資歷的張振武擔任獨立董事。此次人事布局除展現浩鼎體系持續深化對鼎晉的支持外，也反映鼎晉未來將進一步整合潤泰集團資源與國際醫藥產業經驗，加速推動公司邁向商業化與國際化發展。

新任鼎晉董事長蔣永芳過去長期深耕潤泰集團，曾擔任大潤發執行長，並在中國市場累積超過20年的零售拓展與營運經驗。未來將協助鼎晉持續強化公司治理、資本市場策略與產業資源整合能力。

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鼎晉表示，目前公司正處於產品臨床推進與商業化布局的重要階段，未來除持續深化研發能量與臨床進度外，也將同步強化市場布局、品牌推廣、策略合作與國際授權等規劃。

鼎晉隨著旗下創新長效A型肉毒桿菌素新藥OBI-858於今年3月順利完成台灣衛福部食藥署（TFDA）醫美三期人體臨床試驗的受試者收案，並積極推進美國FDA二期臨床試驗，鼎晉正迎來從「純研發型新藥公司」轉型為「全面商業化生技公司」的重要轉型階段。

鼎晉表示，目前已逐步邁入全球商業化關鍵階段，而潤泰集團長期橫跨零售、金融、地產、醫療與通路等多元產業，擁有深厚的市場資源與企業經營經驗。未來鼎晉將持續以技術、臨床與市場三大核心方向穩健推進，並結合股東與策略夥伴資源，包括持續獲得浩鼎體系在產品開發的支持外，亦有望進一步整合集團資源，強化公司在策略合作、異業結盟、市場拓展、供應鏈整合及國際布局等多方面的發展動能，為後續產品上市及海外市場拓展奠定穩固基礎，提升公司長期競爭力與國際市場能見度。

展望未來，鼎晉對整體營運成長深具信心。隨著公司正式邁入商業化新階段，未來將以「市場化、國際化、品牌化」作為核心發展方向，持續整合潤泰集團資源、浩鼎研發能量以及國際藥廠商業化經驗。面對全球醫美市場持續成長與亞洲肉毒桿菌素市場需求升溫，鼎晉除有機會在台灣建立具代表性的醫美品牌地位外，更將積極朝亞洲及國際市場邁進，為公司整體營運開創全新成長動能與里程碑。

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